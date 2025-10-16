水戸、非開示だった上期経常は1％減益へ

水戸証券 <8622> [東証Ｐ] が10月16日昼(11:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は経常利益(非連結)が前年同期比0.7％減の13.5億円とほぼ横ばい見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

[前年同期実績と当該速報値との差異の理由]2026年３月期第２四半期（中間期）の営業収益は前年同期比＋1.8％の増収となりました。株式委託手数料や投資信託の募集手数料が減少する一方、トレーディング損益が増加したことが主な要因です。その結果、営業利益は前年同期比で増益となりましたが、経常利益は営業外費用の増加により、中間純利益は税金費用の増加により、それぞれ減益となりました。

