日経平均16日前引け＝続伸、415円高の4万8088円 日経平均16日前引け＝続伸、415円高の4万8088円

16日前引けの日経平均株価は続伸。前日比415.40円（0.87％）高の4万8088.07円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は813、値下がりは711、変わらずは87。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を291.92円押し上げ。次いで東エレク <8035>が107.07円、ＴＤＫ <6762>が19.70円、アドテスト <6857>が14.82円、ＨＯＹＡ <7741>が9.18円と続いた。



マイナス寄与度は32.32円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が26.77円、任天堂 <7974>が8.59円、ＫＤＤＩ <9433>が4.65円、エムスリー <2413>が4.48円と並んだ。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、精密機器、電気・ガス、輸送用機器が続いた。値下がり上位にはその他製品、サービス、保険が並んだ。



株探ニュース

