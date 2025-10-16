東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ヒーハイスト、助川電気がS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ヒーハイスト、助川電気がS高

16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数775、値下がり銘柄数550と、値上がりが優勢だった。



個別ではヒーハイスト<6433>、助川電気工業<7711>、アールシーコア<7837>がストップ高。インターライフホールディングス<1418>、櫻島埠頭<9353>は一時ストップ高と値を飛ばした。カネコ種苗<1376>、鳥越製粉<2009>、北海道コカ・コーラボトリング<2573>、シノブフーズ<2903>、大光<3160>など39銘柄は年初来高値を更新。ＡＧＳ<3648>、夢みつけ隊<2673>、不二精機<6400>、東京個別指導学院<4745>、南海辰村建設<1850>は値上がり率上位に買われた。



一方、出前館<2484>、ガーデン<274A>、ＩＧポート<3791>、リミックスポイント<3825>、京進<4735>など6銘柄が年初来安値を更新。日創グループ<3440>、串カツ田中ホールディングス<3547>、サーバーワークス<4434>、エリアクエスト<8912>、フジタコーポレーション<3370>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

