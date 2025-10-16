ETF売買動向＝16日前引け、ＧＸウラン、ｉＳゴールドが新高値 ETF売買動向＝16日前引け、ＧＸウラン、ｉＳゴールドが新高値

16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.3％減の1768億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.1％減の1226億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> など16銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は12.23％安と大幅に下落。



日経平均株価が415円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金755億8700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1029億200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が100億3800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が84億5300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が62億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が60億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が58億8600万円の売買代金となった。



株探ニュース

