16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数261、値下がり銘柄数285と、売り買いが拮抗した。



個別ではイシン<143A>、グロービング<277A>、エータイ<369A>、フェニックスバイオ<6190>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571>、ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<5527>、リグア<7090>は年初来高値を更新。ジェイドグループ<3558>、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、アライドアーキテクツ<6081>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、ペイクラウドホールディングス<4015>、グッドパッチ<7351>がストップ安。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＴＭＨ<280A>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、ジグザグ<340A>、ニューラルグループ<4056>など8銘柄は年初来安値を更新。ＪＲＣ<6224>、フォルシア<304A>、バリュークリエーション<9238>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、サイエンスアーツ<4412>は値下がり率上位に売られた。



