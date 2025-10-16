　16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 75587　　　-2.3　　　 39850
２. <1540> 純金信託　　　　 19796　　　74.4　　　 22300
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 10038　　 -39.9　　　　6604
４. <1321> 野村日経平均　　　8453　　　 6.8　　　 49910
５. <1579> 日経ブル２　　　　6240　　　 9.5　　　 429.0
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6076　　 -18.0　　　 47250
７. <1360> 日経ベア２　　　　5886　　 -19.3　　　 162.1
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　4155　　　20.1　　　173400
９. <314A> ｉＳゴールド　　　2774　　　51.3　　　 303.1
10. <1542> 純銀信託　　　　　2706　　 -10.9　　　 25090
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　2435　　　74.3　　　　4999
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2081　　　 9.7　　　　 266
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1882　　　-8.0　　　 633.9
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　1813　　　-4.9　　　　2394
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1554　　　11.8　　　 58740
16. <1328> 野村金連動　　　　1517　　　45.0　　　 15220
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1330　　　-9.3　　　 61200
18. <200A> 野村日半導　　　　1329　　　46.5　　　　2159
19. <1306> 野村東証指数　　　1325　　 -28.2　　　3354.0
20. <1541> 純プラ信託　　　　1229　　 103.1　　　　9250
21. <1330> 上場日経平均　　　1171　　 -18.1　　　 49950
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1030　　　-2.3　　　 49740
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 746　　 -19.1　　　　2251
24. <1571> 日経インバ　　　　 583　　　 5.6　　　　 440
25. <1615> 野村東証銀行　　　 576　　　39.5　　　 453.5
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　 543　　　23.7　　　 49950
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 532　　 -52.3　　　 712.5
28. <1489> 日経高配５０　　　 471　　 -32.8　　　　2522
29. <425A> ＧＸ純金　　　　　 467　　 174.7　　　 342.5
30. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 465　　2225.0　　　 48540
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 400　　　26.2　　　2092.0
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 392　　　34.2　　　 724.6
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 378　　　 3.8　　　　1127
34. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 345　　 576.5　　　 363.1
35. <1358> 上場日経２倍　　　 338　　 -40.7　　　 75240
36. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 327　　 -28.0　　　　2865
37. <2243> ＧＸ半導体　　　　 303　　 -32.5　　　　2430
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 296　　　13.8　　　　2936
39. <1308> 上場東証指数　　　 292　　　-3.3　　　　3312
40. <1543> 純パラ信託　　　　 283　　　-7.2　　　 74020
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 274　　　25.7　　　 28945
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 268　　 152.8　　　 11225
43. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 252　　 -46.5　　　3388.0
44. <1545> 野村ナスＨ無　　　 243　　 -56.3　　　 37680
45. <2510> 野村国内債券　　　 243　　 113.2　　　 857.5
46. <2038> 原油先Ｗブル　　　 238　　 -64.3　　　　1375
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 208　　 -44.4　　　 197.6
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 199　　　60.5　　　　1131
49. <1678> 野村インド株　　　 195　　 -34.8　　　 347.9
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 194　　 -45.2　　　 57810
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース