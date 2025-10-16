ETF売買代金ランキング＝16日前引け
16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 75587 -2.3 39850
２. <1540> 純金信託 19796 74.4 22300
３. <1357> 日経Ｄインバ 10038 -39.9 6604
４. <1321> 野村日経平均 8453 6.8 49910
５. <1579> 日経ブル２ 6240 9.5 429.0
６. <1458> 楽天Ｗブル 6076 -18.0 47250
７. <1360> 日経ベア２ 5886 -19.3 162.1
８. <2036> 金先物Ｗブル 4155 20.1 173400
９. <314A> ｉＳゴールド 2774 51.3 303.1
10. <1542> 純銀信託 2706 -10.9 25090
11. <1329> ｉＳ日経 2435 74.3 4999
12. <1459> 楽天Ｗベア 2081 9.7 266
13. <1568> ＴＰＸブル 1882 -8.0 633.9
14. <2644> ＧＸ半導日株 1813 -4.9 2394
15. <1326> ＳＰＤＲ 1554 11.8 58740
16. <1328> 野村金連動 1517 45.0 15220
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1330 -9.3 61200
18. <200A> 野村日半導 1329 46.5 2159
19. <1306> 野村東証指数 1325 -28.2 3354.0
20. <1541> 純プラ信託 1229 103.1 9250
21. <1330> 上場日経平均 1171 -18.1 49950
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1030 -2.3 49740
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 746 -19.1 2251
24. <1571> 日経インバ 583 5.6 440
25. <1615> 野村東証銀行 576 39.5 453.5
26. <1346> ＭＸ２２５ 543 23.7 49950
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 532 -52.3 712.5
28. <1489> 日経高配５０ 471 -32.8 2522
29. <425A> ＧＸ純金 467 174.7 342.5
30. <1397> ＳＭＤ２２５ 465 2225.0 48540
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 400 26.2 2092.0
32. <1655> ｉＳ米国株 392 34.2 724.6
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 378 3.8 1127
34. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 345 576.5 363.1
35. <1358> 上場日経２倍 338 -40.7 75240
36. <1671> ＷＴＩ原油 327 -28.0 2865
37. <2243> ＧＸ半導体 303 -32.5 2430
38. <2244> ＧＸＵテック 296 13.8 2936
39. <1308> 上場東証指数 292 -3.3 3312
40. <1543> 純パラ信託 283 -7.2 74020
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 274 25.7 28945
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 268 152.8 11225
43. <1305> ｉＦＴＰ年１ 252 -46.5 3388.0
44. <1545> 野村ナスＨ無 243 -56.3 37680
45. <2510> 野村国内債券 243 113.2 857.5
46. <2038> 原油先Ｗブル 238 -64.3 1375
47. <1356> ＴＰＸベア２ 208 -44.4 197.6
48. <2865> ＧＸＮカバコ 199 60.5 1131
49. <1678> 野村インド株 195 -34.8 347.9
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 194 -45.2 57810
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
