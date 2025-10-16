目黒蓮“先輩”が新CMで全力でお祈り 桜田ひより“後輩”が冷静なツッコミ
9人組グループ・SnowManの目黒蓮、俳優の桜田ひよりが、20日から放送開始されるテレビCM第2弾『ネピア営業目黒くん 先輩の祈り篇』に出演する。
【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮
ネピア営業として目黒と桜田が奮闘する「ネピア営業目黒くん」シリーズ。新テレビCMでは、ネピア営業担当の先輩役・目黒が”全力で祈る営業”をする一方、後輩役の桜田が「売れているのは品質の良さ」と冷静にツッコミを入れるコミカルなストーリーを展開。「丈夫で、なめらか。」へと進化した新しい商品を紹介する。
営業先からの帰り道。必死に祈るように営業するまじめでちょっと天然な目黒を、シゴデキで冷静な桜田が心の中でツッコミ。「ネピアが売れているのは先輩の祈りのおかげじゃなく、品質が良くなったから」。春の第一弾に続き、2人のチャーミングなやりとりが描かれている。
新しくなった「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」は、“丈夫さ”と“よりなめらかな肌ざわり”を兼ね備え、これまで以上に使いやすく進化。映像内でも新パッケージと共に、「丈夫で、なめらか。」というキャッチコピーが印象的に映し出される。最後には、祈る先輩と冷静な後輩が2人で「ネピア〜♪」と歌いながら盛り上がり、ほほ笑ましい空気感で締めくくられる。
今回の撮影現場では、祈るように熱演する目黒さんと、クスッと笑いを誘う桜田さんの掛け合いに、スタッフからも思わず笑みがこぼれるなど、終始和やかな雰囲気に包まれていた。
