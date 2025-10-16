第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。

暑さ対策で、今年は昨年より約１時間早まる午前８時半スタートとなり、４２チームによる激戦が予想される。（北條豊）

小刻みアップダウン想定した練習も

今年１月の本大会は１５位で４年ぶりにシードを逃した法政大。予選会を経験した選手がいない中、実戦的な練習を積んで突破を図る。

新潟・妙高での夏合宿は、予選会コースの昭和記念公園内を意識して小刻みなアップダウンを練習に取り入れたほか、週末にはスタート時刻の午前８時半に高い負荷をかける練習を始めるなど、常に実戦を見据えてきた。

前回の本大会に体調不良で出場できなかったエース大島史也選手（４年）は、４月の日本学生個人選手権で５０００メートル３位に入るなど復活した。坪田智夫監督は「予選会を知らないことは、落とし穴になりかねない。サポートも含め、４年生がしっかり仕事をするかがカギ」と展望する。

花岡慶次主将（４年）は「暑さ対策もして、十分練習を積めている。誰が走ってもいいぐらいに準備を進め、予選会を必ず突破したい」と力を込めた。