timelesz原嘉孝＆篠塚大輝新起用「ヒルマイルド」問い合わせ多数受けコメント発表 前任はキンプリ永瀬廉「この度契約終了の申し入れを受け」
【モデルプレス＝2025/10/16】健栄製薬の公式X（旧Twitter）が、15日に更新された。同社の乾燥肌治療薬「ヒルマイルド」のCMタレントについてコメントを発表した。
【写真】timelesz原嘉孝＆篠塚大輝新起用「ヒルマイルド」新CM
同社は、King ＆ Princeの永瀬廉がイメージキャラクターを務めていた同商品の新しいイメージキャラクターとしてtimeleszの原嘉孝と篠塚大輝を起用。15日に2人の新起用が発表され、様々な声が寄せられたことを受け、健栄製薬の投稿では「多くのお問合せを頂いているヒルマイルドの前タレント契約につきまして、一つ一つのお問合せに時間がかかり回答をお待たせしている状況ですので、こちらで発信させて頂きます」と前置きし、「この度契約終了の申し入れを受けタレント契約を満了させて頂く事となりました」と発表した。
永瀬については「5年間もの長きに渡りヒルマイルドブランドをサポート頂けましたこと心より感謝しております」とつづり、ファンに向けても「一緒に応援して頂きましたファンの皆様も本当にありがとうございます。益々のご活躍と皆様のご健勝を心より祈念しております」と感謝。「これからも、いちファンとして陰ながら応援させて頂きます。今後も引き続き弊社製品をご愛顧頂けますと幸いでございます」と結んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz原嘉孝＆篠塚大輝新起用「ヒルマイルド」新CM
◆原嘉孝＆篠塚大輝新起用「ヒルマイルド」健栄製薬がコメント
同社は、King ＆ Princeの永瀬廉がイメージキャラクターを務めていた同商品の新しいイメージキャラクターとしてtimeleszの原嘉孝と篠塚大輝を起用。15日に2人の新起用が発表され、様々な声が寄せられたことを受け、健栄製薬の投稿では「多くのお問合せを頂いているヒルマイルドの前タレント契約につきまして、一つ一つのお問合せに時間がかかり回答をお待たせしている状況ですので、こちらで発信させて頂きます」と前置きし、「この度契約終了の申し入れを受けタレント契約を満了させて頂く事となりました」と発表した。
【Not Sponsored 記事】