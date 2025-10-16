大谷、特大弾映した超接近2〜3m動画に騒然「まじヤベえ」 屋根直撃で同僚は衝撃「Wow」
ドジャースタジアムで記者会見→練習
ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで打撃練習を行った。大谷にしては異例の光景を球団公式Xが動画で公開。日本人ファンからは「良い雰囲気ですね」「明日楽しみ」と歓喜の声があがっている。
ファンがいない本拠地でバットを振った大谷。「ウッ」という声と共に、力をこめてバットをフルスイングすると、打球はスタンド屋根付近に直撃した。「ゴンッ」という音が鳴り響くと、大谷も納得のリアクション。見守った同僚やコーチからは拍手や「Wow」という感嘆の声が漏れた。
普段は屋外のフリー打撃をほとんど行わないが、この日は実際の試合のように登場曲が流れる粋な演出の中で打席に立つと、豪快アーチを連発。ドジャース公式Xがネット裏から約2〜3メートルの接写動画を公開すると、日本人ファンからはコメントが相次いだ。
「明日めちゃくちゃ楽しみだぁ」
「着弾音が最&高」
「良い雰囲気ですね この調子で状態を上げていきましょう」
「楽しそう〜〜！（バケモンだ）」
「大谷さんのBP久々ぁ〜 楽しそうでよき」
「明日もこれくらい特大のホームランがみたいな」
「まじやべえ 基本外でやらないけどやればこれかよ笑」
「サンタモニカまで飛んできそうな打球」
前日まで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第1、2戦はスネル、山本由伸の快投で連勝を決めた。敵地からロサンゼルスに帰ってきたチームはこの日、記者会見と練習を行った。
（THE ANSWER編集部）