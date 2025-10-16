ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「ちょっとウザい人」というテーマでメールを募集したところ、リスナーからさまざまなエピソードが集まった。

リスナーから届いたのは、「他人の料理にソースやドレッシングを勝手にかける人がちょっとウザい」というメール。





知り合いとレストランを訪れた際、リスナーはハンバーグにケチャップをつけて食べたかったのに、勝手にソースをかけられて腹が立ったのだそう。挙句の果てに、「私がかけてあげてん！ 感謝してや〜」とまで言われたため、怒りのピークに達したという。

話を聞いたマリンは、「私はかけちゃう派。たとえば、サラダを頼んだときにドレッシングが1つなら『かけときますね』とやっちゃう」とコメント。



サマンサが「それはしていらんね。（私は）『ちょっと塩かけるだけにするね』とするかもしらん。勝手にドレッシングをかけられたら『キャベツ全部買ってきて』って言うわ」と言い放つと、マリンは「私がドレッシングをかけただけで!?」と笑っていた。

この話題から派生して、「飲みの席でからあげが出てきた場合に、レモンがあったらどうする？」とサマンサが質問。



マリンが「『しぼりましょか〜』と言って、返答もなくしぼります」と言うと、サマンサは「半分だけにかけて『こっちはかけて、こっちはかけてませんので好きなほうをとってください』と言うのはどう？ 苦手な人はかかってないほうをとれるし、かかってるほうも食べてみよかなとかできるし」と提案。マリンは「あ〜！ できる女子やな〜」と感心していた。

飲み会で頼んだからあげにレモン、どうする？

ほかにも、「カラオケに行ったとき、自分が歌ってる曲に途中からカットインしてくるヤツがウザいです」というメールも寄せられた。



リスナーとしては、「ちょっと2番歌わせて！」などと言ってくれたら許すが、何も言わずにもう1つのマイクを持って勝手に入ってくるのが許せないという。



このメールに対してマリンは、「めっちゃわかります。『その曲は私が入れてんけど。自分で入れたら？』と思う」と共感。サマンサが「自分のなかでの1番の盛り上がりの部分で入ってこられると嫌。それが歌唱力バリバリの人やったらええけど」と話すと、マリンは「『LOVE』とかのかけ声ならうれしい」とコメントしていた。

この日の放送は、サマンサが12月に自身のトークライブをすると発表した直後だったためライブの話題に。



マリンは、前回のトークライブを見に行った際、イベントのお祝いとしてサマンサ宛に届いた花輪の前でへそ出しルックで写真撮影をしていた。サマンサから「私との写真じゃなくて、花と撮った写真だけをSNSにあげて」といじられると、「サマンサさんと撮った写真もSNSにあげましたよ！」と焦りながら否定していた。

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリン

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2025年10月9日放送回より