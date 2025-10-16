インドのモディ首相＝９日、インド・ムンバイ/Leon Neal/Getty Images/File

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日、ホワイトハウスで記者団に対し、インドのモディ首相がロシア産原油の輸入を停止すると約束したと明らかにした。

トランプ氏は大統領執務室で、ロシアのプーチン大統領によるウクライナでの戦争を批判しながら、「モディ首相は私の友人だ。我々は素晴らしい関係にある。だが、ロシアから石油を買うことには満足していなかった。なぜなら、それによってロシアは１５０万人の犠牲者を出したこのばかげた戦争を継続できるからだ」と述べた。

トランプ氏は「インドが石油を買っていることに不満だったが、モディ首相はきょう、ロシアから石油を買わないと保証した。これは大きな一歩だ。次は中国にも同じことをしてもらわなければならない」と付け加えた。

ＣＮＮはインド大使館にコメントを求めている。

トランプ氏はここ数カ月にわたり、インドに対しロシア産原油の購入をやめるよう求めてきた。安価なロシア産原油を買い続けているとしてインドを非難し、貿易戦争を激化させている。８月には、ロシア産の原油や天然ガスを輸入したことへの制裁として、インド製品に２５％の関税を課すと発表し、既存の２５％の関税に上乗せした。

トランプ氏は、インドによるロシア産石油の購入停止について、「すぐにはできず、少し時間がかかるが、まもなく完了する」とも語った。

トランプ氏は、インドがロシアからの原油輸入を停止すれば、ウクライナ戦争の終結が早まるだろうと示唆した。

インドは長年にわたり、急成長する経済と１４億人を超える人口を支えるため、ロシア産原油に依存してきた。世界で最も人口の多いインドはすでに世界第３位の石油消費国であり、ロイター通信によると、インドの消費量は依然として急速に増加しており、２０３０年までに中国を追い抜くと予想されている。