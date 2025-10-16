ハリセンボン近藤春菜、自炊の食卓公開「お店の料理かと」「素敵なおうちご飯」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が10月14日、自身のInstagramを更新。食卓を公開した。
【写真】ハリセンボン春菜「お店の料理かと」小鉢ズラリ自炊定食
近藤は「この間のお昼ご飯ね」と食卓の写真を公開。鯛茶たれをもらったそうで「スーパーでお刺身買って、ついに食べたのよ 今回は、鯛とメバチマグロがセットになったお刺身だったから、両方ともたれで漬けてね。ツマは鰹節かけて、ポン酢よ。豆腐にキムチのせてさ、お味噌汁はインスタントね」と献立を紹介し「めーっちゃ簡単！！！でも、自炊って感じでさぁ、やってやったじゃん！て思えるよね ほんでさ、美味しかったぁあああ！！！」と感想を伝えた。
この投稿に、ファンからは「素敵なおうちご飯」「お店の料理かと思った」「美味しそう」「ちゃんと自炊しててえらい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆近藤春菜、自炊の食卓を公開
◆近藤春菜の投稿に反響
