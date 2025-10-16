ドジャースの大谷翔平投手は１４日（日本時間１５日）に敵地ミルウォーキーでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）第２戦の７回一死三塁で２０打席ぶりの安打となる適時打を右前に放った。地区シリーズ第２戦の第４打席の右前適時打以降、無安打が続いていたがようやく終止符を打った。

徹底マークされているとはいえ、ポストシーズン（ＰＳ）８試合で３４打数５安打、打率１割４分７厘、２本塁打、６打点とスランプ状態。ＭＬＢ公式サイトが「３年連続ＭＶＰ受賞候補に見えない」と指摘するほどだ。

そんな中、米サイト「クラッチポインツ」は１３日（同１４日）のＮＬＣＳ第１戦までのデータをもとに「プレーオフでのひどい不振の中で大谷は前例のない歴史をつくっている」と報じた。

どういうことか…。「（米スポーツサイトの）アスレチックのジェイソン・スターク記者によると、歴史上の人物である大谷は苦戦のさなかにもかかわらずその功績に新たな輝きを加えた。ＰＳ５試合で故意四球が安打を上回った打者としてバリー・ボンズやミゲル・カブレラと並んだ」

大谷は地区シリーズ第１戦からＮＬＣＳ第１戦までの５試合は２０打数１安打だが、３度申告敬遠されている。「スターク氏によれば、調査の結果、１安打で故意四球が多い選手は他に見つからなかったという」と付け加えた。“偉業”をたたえるというより、むしろ揶揄しているようだ。

ボンズは２００２年のエンゼルスとのワールドシリーズで第２戦から第６戦で６安打７故意四球だったが、その間、１１打数６安打、３本塁打、５打点と絶好調。現在の大谷と真逆だ。

一方のカブレラは１１年のヤンキースとの地区シリーズ第２戦からリーグ優勝決定シリーズ第２戦まで１６打数２安打で４故意四球。しかし、その後の４試合は１２打数６安打、３本塁打、７打点と最強打者ぶりを発揮している。

同サイトは「状況が厳しくなっても、大谷は歴史的な偉業を成し遂げ続ける」と結んだ。やるべきことは故意四球で歩くことではなく、カブレラのようなアーチ量産だ。