マギー、レーシングスーツをまとい“美女ドライバー”とドリフト特訓 美スタイルにも反響「どっちも細〜い！」
モデルのマギーが16日までにインスタグラムを更新。レーシングスーツをまといドリフト特訓をする姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】レーシングスーツ姿でハンドルを持つマギーがカッコいい（ほか3枚）
マギーが「ドリフト特訓しよーっと！」と投稿したのは、複数のオフショット。写真には、タイトなレーシングスーツ姿でハンドルを持つ姿や、特訓に同行したドリフトドライバーの下田紗弥加との2ショットが収められている。
この投稿に、ファンからは「カッコいい」「素敵です美しい」などの声が続出。また下田との2ショットにも「さやかちゃんとコラボ最強」「意外なツーショット、どっちも細〜い！」といったコメントが集まっていた。
■マギー
1992年5月14日生まれ。16歳でファッションモデルとしてデビュー。デビュー1年目にしてスポーツニュース番組『すぽると！』（フジテレビ系）のレギュラーに抜擢される。2013年に1st写真集、2015年には2nd写真集とスタイルブックを同時発売、2018年に3rd写真集を発売。2016年に、ViVi専属モデルを卒業。以降、多数ファッション誌に出演している。また2020年には車好きが高じて公式YouTubeチャンネル「MAGGY‘s Beauty and the Speed」を開設した。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
【写真】レーシングスーツ姿でハンドルを持つマギーがカッコいい（ほか3枚）
マギーが「ドリフト特訓しよーっと！」と投稿したのは、複数のオフショット。写真には、タイトなレーシングスーツ姿でハンドルを持つ姿や、特訓に同行したドリフトドライバーの下田紗弥加との2ショットが収められている。
この投稿に、ファンからは「カッコいい」「素敵です美しい」などの声が続出。また下田との2ショットにも「さやかちゃんとコラボ最強」「意外なツーショット、どっちも細〜い！」といったコメントが集まっていた。
1992年5月14日生まれ。16歳でファッションモデルとしてデビュー。デビュー1年目にしてスポーツニュース番組『すぽると！』（フジテレビ系）のレギュラーに抜擢される。2013年に1st写真集、2015年には2nd写真集とスタイルブックを同時発売、2018年に3rd写真集を発売。2016年に、ViVi専属モデルを卒業。以降、多数ファッション誌に出演している。また2020年には車好きが高じて公式YouTubeチャンネル「MAGGY‘s Beauty and the Speed」を開設した。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）