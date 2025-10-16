Nikoんが、新たな全国ツアー＜Re:TOUR＞の開催を発表。チケットのオフィシャル先行予約が開始された。

こちらは、最新アルバム『fragile Report』の購入者が無料で入場できる前代未聞の47都道府県ライブ＜アウトストアで47＞に付随するツアーで、各エリア（北海道、東北、関東、北陸、東海、関西、中国、四国、九州）の “ファイナル券売公演” として、全12公演を予定している。

同時に、夥しい文字が躍るポスターも公開された。こちらは、アルバム発売を機に行われた特別予約会でファンから寄せられた400字以上のレビューを繋ぎ合わせた文章で、総勢120人のファンが思い思いに書いた約9万文字が、3つの章に編纂され、掲載されている。

＜アウトストアで47＞では、各地のイベンターやライブハウスなどが誇るジモバン（地元バンド）と、新たに発表された＜Re:TOUR＞12公演では自らが対バン相手として指名した仲間でありライバルと、ライブを行う。

こんなにＣＤを持ってワクワクしながら帰路につくのは何年ぶりか。再生機はとうに手放していたしノート型ＰＣも気づけばディスク・ドライブがない。ビニールを剥がしケースの蓋を開けディスクを取り出す。ディスクをセットし、プレーヤーの電源を入れて再生ボタンを押す。このわずか数分数秒のあいまに他で得がたいような確かな心の煌めきがあった。めんどくせーなーと思いながらも、中学の頃、ＣＤを買って、iPodに入れて何度も聴き返した時のことを思い出せて嬉しかった。「どんな曲と出会えるか分からないアルバムを通しで聴く」というあの頃の高揚感に価値があったのだと再認識できた。

熱狂と死は夏によく似合う。何もないことへの寂しさではなく、すべてが満ちているこの世界にあってなお、自分が社会と交わる接点を持てないという隔絶感。そのことへの静かな悲しみと、そこから滲み出す怒りのような感情が、じわじわと立ちのぼってくるのを感じた。身近な人に起こる不幸、知らない場所で繰り返されている悲劇、それを知ることが出来たとして、自分に何が出来るのか、それを考えることは辞めてはいけないなという気持ち。自分の無力さや、純粋な心が良心や偽善といった言葉と混ざりあって生まれる嫌悪感を抱きながらも、祈らずにはいられないんだな、自分も、誰かも、Nikoんも。

対人間として問いかけられている気がした。「お前らはどうなんだ」と。人間は考える葦である。という言葉がありますが、私はNikoんを聴くたびにその言葉を思い出します。「お前らと対等に同じ土俵に立ちたい」という言葉に重みを感じ、同時に音楽を聴いている自分にもどんな姿でいてもいいと伝えてくれているようで、音楽と、音楽が好きな人を愛してくれてるなというのが伝わります。ライブと音源が対等な関係であり、音源からでも腹に響いてくる。密度が高すぎて『石』みたい。それも『意思』を持った『石』を見た事ないフォームで投げているような。

レビュー全文は、特設サイト「バンドって、なあに？」に掲載

https://fragilereport47.jp/

■＜「fragile Report」購入者特典/47都道府県LIVEのファイナル券売ツアー「Re:TOUR」＞

※ 前売り：2,500円

※ オフィシャル先行予約開始!!〈2025年10月28日（火）23:59まで〉

https://eplus.jp/sf/detail/4228040001?P6=001&P1=0402&P59=1 2025年10月30日（木）【関東シリーズFINAL】神奈川県 / 川崎 CLUB CITTA’（下記詳細）

2025年11月24日（月）【北海道シリーズFINAL】北海道 / 札幌 SPIRITUAL LOUNGE

2025年11月28日（金）【東北シリーズFINAL（南）】宮城県 / 仙台 enn 3rd

2025年11月30日（日）【東北シリーズFINAL（北）】岩手県 / 盛岡 club change

2025年12月06日（土）【北陸シリーズFINAL】石川県 / 金沢 vanvan V4

2025年12月28日（日）【東海シリーズFINAL】愛知件 / 名古屋 CLUB UPSET

2026年1月11日（日）【関西シリーズFINAL】大阪府 / 心斎橋 Pangea

2026年2月05日（木）【九州シリーズFINAL（南）】鹿児島県 / Speed King

2026年2月06日（金）【九州シリーズFINAL（北）】福岡県 / UTERO

2026年2月08日（日）【四国シリーズFINAL】香川県 / 高松 TOONICE

2026年2月11日（水）【中国シリーズFINAL】岡山県 / 岡山 PEPPERLAMD

2026年2月12日（木）【関西シリーズFINAL】京都府 / 京都 磔磔 ■＜Nikoん Re:TOUR -チッタ360 - / Nikoん × Apes presents『Risorgimento』」＞

2025年10月30日（木）【関東シリーズFINAL】神奈川県 / 川崎 CLUB CITTA’

開場：18時 / 開演：19時

出演：Nikoん / Apes

先行チケット販売（先着順・9/30(火) 23:59まで）： https://eplus.jp/nikonxapes/ ※ 事前に配布されるフライヤーを持参した入場者全員に両バンドの楽曲が収録されたデモCDをプレゼント（収録内容 / 全2曲）

Nikoん「modern times（新曲）」

Apes「Imaginary Flight（alternative ver.）」 フライヤー配布日程：

10月11日(土) 正午〜、東京・下北沢駅周辺（Nikoんによって実施済み/1,000枚配布完了）

10月19日(日) 正午〜、東京・渋谷駅周辺で（Apesによって実施/1,000枚配布予定/配り終えるまでメンバーは帰れません）

■＜「fragile Report」購入者特典LIVEツアー「アウトストアで47」＞

※ インフォ＆申し込み：https://fragilereport47.jp/

※ ゲストバンドへのチケット取り置き予約（1500円+ドリンク代）でも入場可能 【関東/甲信シリーズ】

2025年10月15日（水）東京都 / 下北沢 SPREAD

OPEN 18:45 / START 19:30

ゲスト：神々のゴライコーズ 2025年10月16日（木）神奈川県 / 横浜 B.B.street

OPEN 18:45 / START 19:30

ゲスト：CELCY 2025年10月18日（土）栃木県 / 足利 SOUNDHOUSE PICO

OPEN 17:00 / START 17:30

ゲスト：サバノオミソニー、car10 2025年10月19日（日）長野県 / 伊那 GRAMHOUSE

OPEN 17:30 / START 18:00

ゲスト：SYAYOS 2025年10月20日（月）山梨県 / 甲府 KAZOO HALL

OPEN 19:00 / START 19:30

ゲスト：warcry 【東北シリーズ】

2025年11月01日（土・昼）宮城県 / 仙台 FLYING SON

OPEN 11:30 / START 12:00

ゲスト：Calvan kaj budro 2025年11月03日（月・祝）山形県 / 酒田 hope

OPEN 16:30 / START 17:00

ゲスト：Vital Club 2025年11月05日（水）岩手県 / 盛岡 ましまし04

OPEN 19:00 / START 19:30

ゲスト：野蛮なハロー 2025年11月06日（木）福島県 / 郡山 Peak Action

OPEN 18:30 / START 19:00

ゲスト：Jesus Wound、SEASIDE HOUR 2025年11月11日（火）秋田県 / 秋田 Club SWINDLE

OPEN 18:30 / START 19:00

ゲスト：ヒト×ヒト、T.O.C.A 2025年11月12日（水）青森県 / 八戸 ROXX

OPEN 20:00 / START 20:30

