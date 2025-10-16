◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで行われ、連敗スタートのブルージェイズが３回に９番ヒメネスの同点２ランからその後も３点を追加して一気に逆転。４回にもスプリンガーが歴代４位タイとなるポストシーズン通算２２本目のソロアーチ。５回にはゲレロが今ポストシーズン（ＰＳ）４本目となるソロを放つなど、１２―２と大差をつけた。

投げては、６回までマリナーズ打線を初回の２ランだけに抑え込んだのが３０歳の右腕ビーバーだ。

ビーバーはガーディアンズ時代の２０２０年短縮シーズン８勝１敗、防御率１・６３でサイ・ヤング賞を受賞も、２０２４年２試合登板しただけでトミー・ジョン手術を受けた。そのリハビリ中で７月３１日にブルージェイズがトレードで獲得。８月２２日に約１６か月ぶりにメジャーに復帰し、終盤の７試合に投げ４勝２敗でポストシーズンのローテーションに食い込んでいた。

ヤンキースとの地区シリーズ第３戦では３回途中３失点。この日も初回にロドリゲスに２ランを浴びた。しかし、２回以降は持ち前のチェンジアップ、カットボールがさえ、６回８８球を投げ５９球がストライクという制球の良さで８個の三振を奪い、７回から２番手と降板した。