◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽準々決勝 白樺学園１―０士別翔雲（１６日・プレド）

春夏通じて初の甲子園出場を目指す士別翔雲が白樺学園に惜敗し、秋の全道では初の４強進出を逃した。

終盤まで１点を争う投手戦となった。両チーム無得点で迎えた９回。無死一塁で、好投を続けていた先発の１年生左腕・合田快から背番号１の右腕・栗原隆之介（２年）にスイッチした。併殺で二死としたものの、そこから内野安打と適時二塁打で決勝点を許し、「（左打者の）菊島君のときに（合田に）戻せば良かった。自分の甘さが最後出てしまって選手に申し訳ない」と渡辺雄介監督。打線は５安打無得点。４イニングで得点圏に走者を進めたが、あと１本が出なかった。

全道１０地区で唯一甲子園出場がない名寄地区。好投手・大橋広翔（３年）を擁した今夏は、準決勝で白樺学園に敗れ涙をのんだ。春の全道でも白樺学園に敗れており、“宿敵”に３連敗となった。それでも、公立校で３季連続道大会８強進出。２１世紀枠で甲子園出場の可能性も残されているが、指揮官は「選んでいただければ光栄ですし、そういう舞台に立てるのは彼らにとってもプラスになる。いずれにしてもしっかり実力をつけたい」と話した。