

岡田武史氏と工藤勇一氏が、新しい時代のリーダー像について対談しました

【写真】岡田武史氏と工藤勇一氏が語り合いました

過去のロールモデルが通用しない時代になっている今、リーダーに求められるのは従来のトップダウン型・ボトムアップ型を超え、仲間と共に並走しながら進む新しいリーダーシップの形――「キャプテンシップ」です。

これを提唱するのが、サッカー日本代表監督として数々の偉業を成し遂げ、現在愛媛・今治の地で新しい「教育×地方創生」の形に挑戦する岡田武史氏と、岡田氏と共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める工藤勇一氏です。

2人の経験と試行錯誤を通じて到達した「不確実な時代に求められるリーダー像」について語り合った『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）』を一部抜粋し再構成のうえ、お届けします。今回は、森保一氏や栗山英樹氏らを例に新しい時代のリーダー像について対談しました。

「俺について来い」の時代の終わり

岡田：2022年のカタールW杯で、日本代表はサッカーの強豪国であるドイツ、スペインに勝利し、参加国中9位に躍進しました。勝因は、選手たちが見せた主体性あるプレーと、それを最大限に引き出した森保監督のキャプテンシップだったと思います。

森保監督は、2018年に代表監督に就任してからずっと「我」を全面に出さず、選手たちに戦術を押しつけることをしなかった。まず彼らの主体性を引き出すことに専念していたわけです。

その姿勢にメディアやファンが物足りなさを感じて批判する場面もありましたが、結果として大舞台で一人ひとりが勝つために自ら考え、動き、チームとして連動して戦うことができていた。

例えば、レギュラーメンバーの堂安律選手や久保建英選手が周囲の選手とあうんの呼吸を感じさせるポジショニングで相手の左サイドを攻略していたシーンなどは、選手たちが試合の状況に応じて自分たちで臨機応変にプレースタイルを変えていることが見て取れました。

岡田：そうした主体性があったからこそ、ドイツ、スペインという優勝候補の国を破る「ジャイアントキリング」を実現できた。それがカタールW杯での代表チームの強みであり、過去のチームとの最大の違いだったと思います。

工藤：たしかに森保監督は、いわゆる先頭に立って引っ張っていくリーダーとは違いますよね。

森保一氏と栗山英樹氏の共通点

岡田：僕なんかはまさに、森保監督とは逆の、先頭に立って引っ張っていくリーダーだったわけです。それで、横浜F・マリノスの監督時代に限界を感じ出して「どうしたらそうではないやり方ができるのだろう」と、ずっと試行錯誤してきました。

でも、これは性格的なものなのか、なかなかできない。僕の場合、すぐ地が出て「こうやれ」と言ってしまう（笑）。

今はスポーツ界全体を見ても、リーダー像は変わってきています。フラットで双方向の「キャプテンシップ」を持つリーダーが増えてきました。代表的なところでは森保監督、WBCで日本を世界一に導いた栗山さん。どちらも素晴らしい人間性を備えています。

これまでプロスポーツの世界で結果を残してきた監督は、サッカーならイギリスのチェルシーやスペインのレアル・マドリード、イタリアのローマを率いたジョゼ・モウリーニョ。

野球で言えば野村克也さんや星野仙一さんなど、ものすごく「クセ」がある人たちでした。ところが、あの2人にはあまりそれがない。栗山さんとは昔から仲がいいのですが、「こんなに人が良かったら、勝てないんじゃないか?」と本当に思ってしまうくらい、めちゃくちゃいいヤツですから。





工藤：メディアを通じてのイメージですが、穏やかな人柄と笑顔が印象的ですよね。

岡田：以前、WBCに行く前に栗山さんとご飯を食ベていたら、こんな会話になりました。

「岡田さん。僕ね、日ハム（北海道日本ハムファイターズ）の監督の時、岡田さんから言われた言葉を紙に書いて監督室に貼っていたんですよ」「俺、何か言ったっけ?」と。

それは「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり」という言葉でした。

これは僕が京セラの創業者の稲盛和夫さんから学んだ言葉で、「真の愛情とは、どうあることが相手にとって本当に良いのかを厳しく見極めること」という意味です。

稲盛さんの意図は、こういうことだったのだと思います。

「人間関係の基本は愛情をもって接することにありますが、それは盲目の愛であってはいけない。上司と部下の関係でも、信念なく部下に迎合する上司は、一見愛情深いように見えても、結果として部下をダメにする。これを小善と言います。

『小善は大悪に似たり』と言いますが、表面的な愛情は相手を不幸にします。逆に、信念をもって厳しく指導する上司は煙たがられるかもしれないが、長い目で見れば部下を大きく成長させることになる。これが大善です」と。

岡田：栗山さんはものすごくいい人だから、この言葉を見て、心を鬼にしてからグラウンドへ出ていた。僕なんかはそんなものを見なくても、いつでも鬼になれてしまうのですが（笑）。でも今、実際にそういうキャプテンシップを持ったリーダーが出てきているのは事実です。

それはなぜかと言えば、やはり今の若い人の価値観、考え方が変わってきたからですよね。表面的で、物質的な豊かさよりも文化的、精神的な充実、そして価値観の多様性を求めている。その辺りの感受性、価値観が新たなリーダー像につながっているのだと思います。

リーダーの中身は、キャプテンシップの有無で決まる

岡田：これからの時代、「志」の高いリーダーが不可欠です。私利私欲ではない、志を高く持ち、まだ見ぬ世界へ向かっていくリーダー。その過程では、昔ながらのぐいぐい先頭に立ち人々を引っ張る、昔ながらのリーダーシップが必要な場面もあるでしょう。

しかし、経験を重ねる中でリーダー自身も学び、共に歩む仲間の主体性を引き出すことのできるキャプテンシップを持ったリーダーに変わっていく。そういったリーダーの働きかけによって、みんながバラバラの方向を見ていたチームや組織が志ある目標を持つようになり、「その目標を実現するために何ができるのか」ということをそれぞれが考え始める。

そんなチーム、組織だからこそ、周囲の人々もフォロワーとなって応援し、支え、共感し、主体性を持ち、当事者意識を発揮してくれるのではないでしょうか。





工藤：まったく同感です。大切なのはリーダーという肩書きではなく、志や目標がある人間であること。その目標も、利己的ではない信念に基づいたもの。

自分のためや私利私欲のためではなく、「人のために何かをしたい」「チームや社会のために、より良い変化をもたらしたい」という目標を抱いた人間こそ、リーダーにふさわしい人なのだと思います。

岡田：よくわかります。僕も講演や取材で伝えていることですが、よく言われるように「リーダーがいないことが問題ではなく、リーダーを欲する国民がいることが問題」だと思うのです。

大事なのは、一人ひとりが主体性を持つこと。「誰かがリーダーをやってくれ」「次の世代を引っ張るリーダーが出てきてくれ」という声が上がること自体が問題だと、僕は思っているのです。

（岡田 武史 ： 元サッカー日本代表監督、株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長、学校法人 今治明徳学園学園長）

（工藤 勇一 ： 元横浜創英中学・高等学校校長）