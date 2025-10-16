〈「お母様が、今朝早くに亡くなられたわよ」「マジ」次男・石原良純（63）が明かす“母・典子”との別れ「息子が四人。孫だって七人いるのに…」〉から続く

「僕がどれだけ母の役に立ったのかは分からない。それでも間違いなく親孝行したと確信しているのは、最後の晩にプリンを持って行ったことだ」

2022年3月に母である、石原典子さんを失った次男の良純さんが「間違いない親孝行した」と確信するワケとは？ 石原慎太郎氏を父に持つ四兄弟（石原伸晃・良純・宏高・延啓）が、それぞれの視点から家族の記憶・想い出を綴ったエッセイ集『石原家の兄弟』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



石原慎太郎さんの妻で四兄弟の母親でもあった典子さん ©文藝春秋

親父の一番の支持者

お母さんとの小さな旅の最後の景色は、横浜駅のホームで電車を待つ時間だった。駅ビルの郄島屋のロゴがひと際、赤く大きく輝いて見えた。僕はロゴから目を離さず、ふと不安になって左手でお母さんの手を探す。空を切る僕の手をお母さんは、優しく捕まえてくれた。

その手は、小さな僕の手よりも大きくて温かかった。

親父が政治家になると、母の毎日はさらに忙しくなった。家を守るのと同時に、勝手気ままに飛び廻る親父に代わって選挙区も守った。母は慎太郎事務所の筆頭秘書であり、かつ親父の一番の支持者でもあった。

そんな母の最大の心残りは、晩年、父を残して介護施設に入ることになってしまったことだろう。四人の子供が独立し、親父が政治家を引退し、やっと訪れた二人の時間は母にとって至福の時だったに違いない。しかし転倒して骨折をくり返してしまった母は、やむなく施設に入居した。

実家に親父がひとりで残ったとはいえ、もちろんお手伝いさんや秘書、時には介護士、看護師さんと身の廻りの世話をする手が絶えることはない。それでも、誰か身内が調整役をしなければならない。親父が亡くなる前の1年半の間、僕が事務長の役目を担うことになった。

あの慎太郎先生を相手に事務方を一手に引き受けるのだから、それはかなりやっかいな役廻りだった。

ある時、母の施設を訪ねると「ごめんなさいね」と突然、母に謝られたことがある。その時は、何のことだか分からなかった。でも今になって、我がままな親父に振り廻される事務長の僕を労ってくれていたのだと気が付いた。母にとって親父との二人の時間は、楽しくても休まらない時間だったのかもしれない。

ちょっぴり涙が出た

僕がどれだけ母の役に立ったのかは分からない。それでも間違いなく親孝行したと確信しているのは、最後の晩にプリンを持って行ったことだ。母が亡くなった翌日、僕は施設へ母の部屋を片付けに行った。ふと冷蔵庫の中を覗くと、二つ残っているはずのプリンの姿は無かった。あの晩、母は僕が帰ったあと、残りの二つも食べてくれたのだ。

三回忌の法要が終わったあと、初めて母の夢を見た。城好きの僕は、どこかのお城の中で母を案内していた。薄暗い天守閣で足元を気遣い、僕はお母さんの手を取った。その手は、昔と同じく温かかったが、随分と細くなっていた。

夢から覚めた。目を開くと僕の左手は何かを握っているように結ばれていた。母が亡くなってから初めて、ちょっぴり涙が出た。

（石原 良純）