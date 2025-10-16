モナコの今季ホームユニに脚光

フランス1部を戦うモナコには日本代表MF南野拓実が2022-23シーズンから在籍している。

そして今季はホームユニフォームには“和”のテイストも盛り込まれているなか、ユニフォーム研究家の「ともさん」が注目している。

モナコは今季よりサプライヤーをミズノへと変更。ミズノ製の初めてのユニフォームがお披露目され、お馴染みの赤と白のダイアゴナル（角度は55度）の斜めのストライプとなっている。

ともさんは「襟はミズノということで『和風』をイメージしているとのことだが、着物などの合わせをイメージか？」と言及し、背面襟下に配置された金色のスローガン「Daghe Munegu」（モナコ語で「行け！モナコ！」の意味）と王冠が輝いている。

「ASモナコを象徴するシャツ前面のダイアゴナルなデザインは、1960年にグレース王女によってデザインされたもの。以来、『ルージュ・エ・ブラン（クラブの愛称で「赤と白」の意味）』のホームジャージすべてに誇らしげに表示されています。このダイアゴナルのユニフォームになる前は白と赤のストライプであったことから、今季ユニフォームには縦ストライプになるようにエンボス加工が施されています。キービジュアルにはもちろん南野拓実選手も登場」と、デザインや加工技術にも注目していた。（FOOTBALL ZONE編集部）