「アイドルがやればね これがこうですよ」――SNS（X）で自身の中学時代と現在の様子の「ビフォーアフター」写真を公開した、アイドルグループ「ココロシンドローム」の黄色担当・雨宮ひいとさん。いいね数はなんと7万を突破。

中学時代は水泳とアニメに夢中で、恋愛にはまるで興味がなかった彼女が、なぜ万バズするほど変われたのか？ 彼女の人生を追った。（全2回の1回目／後編を読む）

「ビフォーアフター写真」がSNSで大バズリ

──Xで「アイドルがやればね これがこうですよ」と学生時代と地下アイドルの現在とのビフォーアフターの投稿がバズっていました。学生時代からかなりビジュアルが変わったようですが、これはいつ頃のお写真ですか？

雨宮ひいとさん（以下、雨宮） 中2か中3くらいだと思います。SNSでビフォーアフターの写真上げている方がいたのをみたので、自分もXに上げてみたらバズっちゃった、みたいな（笑）。

──バズらせようとしたんじゃないんですね（笑）。中学、高校時代はどんな子だったんですか？

雨宮 共学だったんですけど、小学校から高校まで部活で水泳をやってて。だからめっちゃ日に焼けてました。ずっと髪が短かったんで、ボーイッシュな子、って感じに思われていたと思います。



水泳部、アニメオタクだった中学時代の雨宮さん（写真：本人提供）

──クラスではどんなタイプでした？

雨宮 陽キャではなかったですね。当時はアニメオタクで、特に「Free！」っていう水泳のアニメが好きでした。休み時間に友達と「このアニメ面白いよ」って話をするのがめっちゃ楽しかったです。

──当時自分のルックスにどんな印象を持ってました？

雨宮 中学のころはあんまり自分に興味がなかったんですよ。化粧も高校2年生ぐらいまでしてなかったし、髪型も全然気にしてなかったです。

──Xに「高校生活1度でいいからモテたかった」と投稿していました。

雨宮 全くモテなかったんです。友達も女の子が多くて、男の子とあまり喋ってなくて。恋人もずっといなかったです。ただ、そもそも当時は「モテたい」とすら思ってなかったと思います。だから最初は、ダイエットとかモテる努力もあんまりしてなくて。

体重60→43キロに痩せた理由はコロナ禍

──でも、高校時代にビジュアルが大きく変化したんですよね？ 何をしたらそんなに変わったんですか？

雨宮 高校1〜2年生のころ、コロナが流行ってたんですよ。学校も休みで、部活もなくて、家にずっといたんです。やることもなかったんで、日中は寝ていることが多かったから、お腹が減らなかったんです。それで、朝と昼は食べず、夜ご飯だけ食べる生活をしていたら、だんだん痩せてきて。

──コロナ禍で痩せたんですね。

雨宮 そうです。「私、痩せたかも……？」と気づいてからは、痩せるのにハマってきちゃって。それで「もうちょっと痩せてみようかな」と。他にやることもなかったんで、気づいたら60キロあった体重が43キロくらいまで減っていました。ただ、体重があったときの方が体力はあったので、水泳のタイムは痩せる前の方が良かったです。

──それで17キロも。つらくはなかったですか？

雨宮 元々あんまりお米を食べない人なんです。ご飯食べるよりおかず食べたいなっていうタイプで。だから苦しいとかはなくて。

逆に「お腹が減っていた方がカロリーを消費する」と聞いたので、お腹が減ってない時はお腹を減らそうと課題とかやってました。頭を使ったらすぐにお腹が空くって聞いたんで（笑）。

──あまりに痩せて、周囲の人は驚きませんでしたか？

雨宮 痩せた後、たまたま中学校の顧問の先生に会ったんですよ。そしたら「え、病気……？」って心配されました（笑）。

親は心配してましたね。「ダイエットのやりすぎは良くないよ」って。私、ハマったら一直線なタイプなんで。今は普通に食べてますけど。

──痩せてきた高校2年生ごろに、お化粧もスタートしたそうですね。中学時代のお写真は、結構眉毛がしっかりしていましたよね。

雨宮 そうですね。だから、メイク始めてからは、眉毛は全部剃っちゃいました。メイクによって眉毛を変えたりするので、あると邪魔かなと思って。

──極端……！ メイクはどうやって学んだんですか？

雨宮 TikTokやYouTubeでメイク動画が流行っているのを見て「やってみようかな」と始めたら、楽しくなってきて。それで、インフルエンサーさんのメイクを見て研究してました。

──そこから、なぜ地下アイドルの道に進むことになったのでしょうか。

雨宮 高校卒業後、最初はスポーツの専門学校に行っていたんですけど、勉強についていけなくて、あまり楽しくなくて。辞めるかどうか迷っていたんです。その時に、今いるアイドルグループ「ココロシンドローム」のメンバーだったお姉ちゃんが「新メンバー探しているんだけど、一緒にやらない？」って誘ってくれたんですよ。

アイドルになると知った両親の反応は…

──姉妹で同じグループなんですね！ それまでアイドルに憧れはあったんですか？

雨宮 全然なくて。アイドルの存在もAKB48さんぐらいしか知らなかったんです。お姉ちゃんは元々アイドルが好きだったみたいなんですけど、私は全然でした。

──アイドルをすると決めて、ご両親のリアクションは？

雨宮 「いいよー」って感じでした（笑）。親は私が専門学校でしんどい思いをしていたのを知っていたんで「このまま続けてもね」と。

──理解あるご両親です。ご両親は芸能関係とか？

雨宮 全然関係ないです（笑）。お母さんは和菓子を作る仕事で、お父さんは八百屋です。スーパーとかに野菜を卸してます。

──アイドルの仕事を始めてみて、いかがでしたか？

雨宮 最初はライブして、握手会して……ってイメージしかなかったんです。けど、ライブするにも練習しなきゃいけないし、努力が積み重なっているんだな、というのをやってみて気づきました。

──大変そうですよね。

雨宮 私、ダンスや歌が苦手で。カラオケも嫌いだったんですよ。どうすれば人に見せられるものになるのか、わかってなくて。ダンスの基礎も何もわかってないんで、それができるようになるまでが一番大変でした。

