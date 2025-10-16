4Ëü±ßÄ¶¤âÂ¨´°Çä¡Ö¤â¤¦Çä¤êÀÚ¤ì¡×¡¡J1¡ß¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ä¥â¥Ç¥ëÁª¼ê¤¬¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×
ÅìµþV¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØWHIZLIMITED¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Â¨´°Çä
¡¡J1Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØWHIZLIMITED¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Â¨´°Çä¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï10·î12Æü¤ËJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ØWHIZLIMITED¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖMA-1¡×¤È¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤òÈ¯Çä¡£DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï18»þ¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤¹¤°¤µ¤Þ´°Çä¤Ë¡£¡ÖMA-1¡×¤ÏÀÇ¹þ4Ëü4000±ß¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤ÏÀÇ¹þ4400±ß¤È¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡ÖÃ«¸ý¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÆ»ÌÀ»û»Ê¤À¤ï¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤è¥â¥Ç¥ë¤¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«¸ý¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¤â¤¦Çä¤êÀÚ¤ì¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÍ¾Íµ¤«¤Þ¤·¤Æ¤¿¤éÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤ÈÂ¨´°Çä¤ÇÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÈáÌÄ¡É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë