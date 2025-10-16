久々に夫婦だけでおでかけ。行先がどこであれ、2人揃えば気分はハワイ!?／チリもつもれば福となる つもりつもって大騒ぎ
SNSで大人気のおもしろ一家コミックエッセイ第二弾！ 個性的な家族の賑やかな日常に、笑ってほっこり癒やされてみませんか？
【漫画】『チリもつもれば福となる つもりつもって大騒ぎ』を第1回から読む
九州在住で2児の母である著者のチリツモルさんの家族は個性的。どんなに雑に扱われてもめげない家族想いの夫・星さん、クールだけど優しい長男くん、可愛くて一番変人の次男くん、そして幸せすぎると変顔になってしまうチリツモルさん。さらに、世界一優しいと言っても過言ではない、かわいらしいお義母さんの話や、実家の個性豊かな家族のエピソードもご紹介。
おもしろくて心温まる日常に、自然と笑顔がこぼれて、なんだか元気になれる。そんなおもしろい一家の日常『チリもつもれば福となる つもりつもって大騒ぎ』をお楽しみください！
※本記事は『チリもつもれば福となる つもりつもって大騒ぎ』（チリツモル/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■ハワイデート
■ハワイデート