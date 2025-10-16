ウェルカム（東京都港区）が運営する「DEAN ＆ DELUCA」が、「口福を詰め込んだ 福袋2026」の予約受付を10月16日からオンラインストアにて実施しています。

SNS「バッグがかわいい」

同商品は、コットン素材の限定トートバッグや、干支（えと）の「午（うま）」をモチーフにした限定アイテム、ニューイヤーブレンドのティーとコーヒー、お菓子などがセットになったボリュームたっぷりの福袋です。

セット内容は「福袋2026 限定 ポケットコットントートRED」「ステンレススクリューボトルWHITE」「福袋クッキー缶」（7種、計21枚入り）、「ニューイヤーブレンドコーヒー・シングルブリュー 5pcs 入り」「ニューイヤーブレンドティー缶 3pcs 入り」「リッパ バーチ・ディ・ダーマ 6個入り（アーモンド・カカオ）」、「ポップコーンニューイヤーミックス 60グラム（レッドベルベット・バニラ）」、「パパブブレキャンディーニューイヤーミックス 30グラム」。価格は8640円（税込み）です。

同社は「新しい年の始まりに、心ときめくおいしさと共に、至福のひとときをお楽しみください」とアピールしています。

福袋について、SNSでは「めっちゃかわいい」「バッグがかわいい」「タンブラーとトートバッグにこれだけ入って9000円しないのお得すぎる」「今年は赤！ 欲しい」など、期待の声が多く寄せられています。

購入は1人1個まで。12月27日より順次発送されます。年始の店頭受け取りも可能です（一部店舗を除く）。

なお、一部店舗では、年始に店頭でも販売されます。数量限定につき、なくなり次第、予約および販売終了となります。