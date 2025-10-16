女優の石原さとみ（38）が16日に都内で行われた花王「ファブリックケア新製品発表会」に出席。第2子出産後初の公の場となった。

真っ赤なドレス姿で、手を振りながら登場。華麗なデコルテを褒められて照れ笑いを浮かべるなど終始笑顔で、会場に華やかさを添えた。

この日は第2子出産後初の公の場。前日は「緊張してうまく眠れなかった」と説明。「そういうときになぜか子供が夜泣きしたりして、“どうやったら寝てくれるんだろう。明日大切なのにどうして”と思って、半分泣きそうだった」と明かした。

そんな石原の心を癒やしてくれたのは、愛用している同社製品の香り。子供が寝た後にクッションにもたれかかると「フワッと（香りを）感じることができて、（夜泣きは）“元気な証拠だ”と思うことができた」という。

仕事に育児、家事に奮闘する毎日。香りは原動力にもなっているようで「私の日常のふとした瞬間をとても前向きにさせてくれる、ご機嫌にさせてくれる、（気持ちを）豊かにしてくれる商品だと思っています」とすすめ、「皆さんもご機嫌になりたかったり、洗濯だったりちょっと家事がしんどいなと思った時に前向きにさせてくれる商品だと思うので、お勧めしたいと思います」と進言した。

石原は2020年10月に同年代の会社員男性と結婚し、22年4月に第1子を出産。今年3月、所属事務所を通じ第2子妊娠を公表し、5月17日に第2子出産を発表していた。