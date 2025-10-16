“投資家”桐谷さん「暴落はチャンス」 現在の資産額にネット騒然
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、13日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）に出演し、投資においての持論を展開した。
【写真】それ買うの！？資産7億円 すべて利益出てる桐谷さんの保有株
番組で桐谷氏は「私の資産も銘柄数も、最高を更新しています」とし、スタッフから「資産は？」と聞かれると「7億くらいかもしれませんね」と告白。
トランプ関税の影響で世界的に株価が暴落。それでも桐谷氏は「暴落はチャンスとかね、バーゲンセールは買いとか普段から言ってますから」と話し、「53銘柄を新たに株を買いまして」「いま（保有銘柄は）1400〜1500銘柄くらいになりましね」とし、株主優待券が増えていると打ち明けた。
驚異の資産額にネット上では「すごいお金持ちなのに自転車で走り回って株主優待を使い切ろうとするのが好き(笑)」「桐谷さん、7億円って…もう次元が違うわ」「株主優待生活、めっちゃ憧れるわー！」などと驚きの声であふれている。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】それ買うの！？資産7億円 すべて利益出てる桐谷さんの保有株
番組で桐谷氏は「私の資産も銘柄数も、最高を更新しています」とし、スタッフから「資産は？」と聞かれると「7億くらいかもしれませんね」と告白。
トランプ関税の影響で世界的に株価が暴落。それでも桐谷氏は「暴落はチャンスとかね、バーゲンセールは買いとか普段から言ってますから」と話し、「53銘柄を新たに株を買いまして」「いま（保有銘柄は）1400〜1500銘柄くらいになりましね」とし、株主優待券が増えていると打ち明けた。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。