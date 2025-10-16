¡ÖÁíºÛÁª¤ä¤êÄ¾¤·¡×¡ÖÁíÍý¤ÈÁíºÛ¤òÊ¬Î¥¡×¤ÎÀ¼¤ò¥®¥í¥êâË¤à¹â»Ô»á¡¡ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡©¡ÖÌîÅÞÂ¦¤Ç³×Ì¿¤«¡¢ÂÎÀ©Â¦¤Ç²þ³×¤«¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÇÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÁý¤¹ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¡££±£´Æü¤Ë¤ÏÎ©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤Î£³ÅÞ´´»öÄ¹¤¬²ñÃÌ¤·¡¢Î©·ûÂ¦¤¬ÌîÅÞ¸õÊä°ìËÜ²½¤ò²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤Ç°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÏ¢·È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡ÖÎ©·û¤È¹ñÌ±¤¬¹ç°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌîÅÞ¸õÊä°ìËÜ²½¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë£±£µÆü¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁíºÛ¤¬Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡¢¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÌîÅÞ£³ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡¡³ÆÅÞ¤Î»×ÏÇ¤È¤Ï¡©·ë¶É¤À¤ì¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î¸«²ò¤ò¤â¤È¤Ë²ò¤¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤ë£²Æü´Ö¤ÎÆ°¤
¡¡¿·ÁíÍý¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ö£²£°Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÂçº®Íð¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ç¤¹¡£ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ³ÆÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ£±£°·î£±£´Æü¡¦£±£µÆü¤ÎÆ°¤¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã£±£´Æü¡ä
¡¡¢§´´»öÄ¹²ñÃÌ¢Í¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ»á¡¡¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ»á
¡¡¢§¼«Ì±¢ÍÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ
¡¡¢§´´»öÄ¹²ñÃÌ¢Í¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ»á¡¡¸øÌÀ¡¦À¾ÅÄ»á
¡¡¢§´´»öÄ¹²ñÃÌ¢ÍÎ©·û¡¦°Â½»»á¡¡°Ý¿·¡¦Ãæ»Ê»á¡¡¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ»á
¡¡¡ã£±£µÆü¡ä
¡¡¢§ÅÞ¼ó²ñÃÌ¢Í¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¡¡Î©·û¡¦ÌîÅÄ»á
¡¡¢§ÅÞ¼ó²ñÃÌ¢Í¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¡¡¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á
¡¡¢§ÅÞ¼ó²ñÃÌ¢ÍÎ©·û¡¦ÌîÅÄ»á¡¡°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ»á¡¡¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á
¡¡¢§ÅÞ¼ó²ñÃÌ¢Í¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¡¡°Ý¿·¡¦µÈÂ¼»á¡õÆ£ÅÄ»á
¡¡£±£µÆü¤Ë¹â»Ô»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤¬²þ¤á¤ÆÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤Ï£±£´Æü¤Ë´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÌ±¡¦°Ý¿·¤«¤éÎ©·û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÊÂ¤ß¤ÎÂ·¤ï¤Ê¤¤¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó¤³¤Î£³ÅÞ¤Ç£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ÌîÅÞÏ¢·È¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁíºÛÁª¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¡×¡ÖÁíÍý¤ÈÁíºÛ¤òÊ¬Î¥¤»¤è¡×¤½¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤ëÊý¤ò¡Ä
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞÆâÉô¤â°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤¬ÁíÍýÂ³Åê¡×¡ÖÁíºÛ¤Ï¹â»Ô»á¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁíÁíÊ¬Î¥¡É¤Î°Æ¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¶¯¤¯¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡Ù¡ØÁíºÛÁª¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¡Ù¡ØÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾¤ò±ä´ü¤·¤è¤¦¡Ù¡ØÁíÍý¤ÈÁíºÛ¤òÊ¬Î¥¤·¤è¤¦¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤¬½Ð¤¿¤È¤¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¤È¤¤¤¦°ì¥³¥Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤òÃ´¤¤¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÉûÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉðÅÄ»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÊ©Å¨¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¡©ÌîÅÞÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¡È¸øÌÀÅÞ¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡É
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÉðÅÄ»á¤ÏÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÌîÅÞ¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÊ©Å¨¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬ÌîÅÞÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÌîÅÞÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉðÅÄ»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ÎÃË¡ÖÁ´¤Æ¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤Î»°ÅÞ¤Ç£²£±£°µÄÀÊ¡£¤³¤³¤Ë¸øÌÀÅÞ£²£´µÄÀÊ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð£²£³£´µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³µÄÀÊ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤À¤ÈÉðÅÄ»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö°ìÈÖ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ç³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹Â¦¤Ë²ó¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂÎÀ©Â¦¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç²þ³×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡£Á´¤Æ¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Ê¤¼¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÎ©·û¡¦ÌîÅÄ»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¡ÊÌîÅÄ»á¤Ï¡Ë¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Î©·û¤ÎÅÞ¼ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ì±¡¦Î©·û¤Ç¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¶ÌÌÚ»á¤¬¡ËÌîÅÞ¤ÎÂ¦¤Ë¿¶¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¦¤Ë¿¶¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÉðÅÄ»á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È²ñ¤ï¤º¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È²ñ¤¦ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡°ìÊý¤Ç°Ý¿·¤Ï¡ÖÎ©·û¡¦¹ñÌ±¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×¤ÈÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡Öº£ÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£±£µÆü¸á¸å£´»þ¤«¤é¤ÎÌîÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¡ÊÎ©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¡Ë¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ´´»öÄ¹¤¬¡¢¸á¸å£¶»þ¤«¤é¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¡Ê¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡Ë¤Ë¤ÏµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¡É¤ÇÌîÅÞ¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡ÖµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¡ÊÌîÅÞ²ñÃÌ¤ò¡Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È²ñ¤ï¤º¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¼«Ì±ÅÞ´ó¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÏÂçºå¤ÎÁªµó¶è¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±¤ÈÁÈ¤à²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁêÅö¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ç¤¤¡×´ðËÜÀ¯ºö¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©·û¡õ¹ñÌ±
¡¡Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤ÎÌîÅÞ£³ÅÞ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÆÃ¤Ë¡¢Î©·û¡¦¹ñÌ±¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡×¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡¡¡ã°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ä
¡¡Î©·û¢Í°ÂÊÝË¡À©¤Î¡Ö°ã·ûÉôÊ¬¤ÎÇÑ»ß¡×
¡¡¹ñÌ±¢ÍÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¡¡¡ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡ä
¡¡Î©·û¢Í¸¶È¯¥¼¥í
¡¡¹ñÌ±¢Í¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁêÅö¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ç¤¤¡£¡ØÎ©·û¤¬ÊÑ¤ï¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬À¯¸¢¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÂÅ¶¨°Æ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌîÅÞÂ¦¤¬À¯¸¢¤ò¤È¤Ã¤Æ¶ÌÌÚ»á¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡©
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¡ØÀ¯¸¢¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤Ë¡Ø³×Ì¿¤¬µ¯¤¤¿¸å¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ºº£¤ÎÂÎÀ©¤ò²õ¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤ä¤á¤ë¤Î¤«¡££²¤Ä¤Ë£±¤Ä¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥ë¥Ó¥³¥óÀî¤òÅÏ¤ë¤Î¤«ÅÏ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖËÜÌ¿¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¤¤À¤Ë¹â»ÔÁíºÛ¡×¤·¤«¤·¡Ä
¡¡·ë¶É¡¢¿·ÁíÍý¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖËÜÌ¿¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¤¤À¤Ë¹â»ÔÁíºÛ¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬·èÃÇ¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡È¶ÌÌÚÁíÍý¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÎÆüÄø¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤È£±£°·î£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼«Ì±ÅÞ¤¬£²£±Æü¤Î¼Â»Ü¤òÄó°Æ¡£¤·¤«¤·£±£µÆü¤ËÌîÅÞÂ¦¤¬¡ÖÀ¯ÅÞ´Ö¤Î¶¨µÄ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ±þ¤¸¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¸å¤íÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢º£»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤ÏÌîÅÞÂ¦¡£Î©·û¡¦¹ñÌ±¡¦°Ý¿·¤Î¡Ø»°ÅÞ¤ÎÏ¢Î©ÊýÄø¼°¡Ù¤ò²ò¤³¤¦¤È¤·¤Æ»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¥Ñ¥Ã¤È·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£°·î£²£·Æü¤Ë¤ÏÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤·¡¢£²£¸Æü¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¼¤á¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Í¿ÌîÅÞ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡×
¡¡¤É¤³¤È¤É¤³¤¬¼ê¤òÁÈ¤à¤Î¤«¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤â¸ò¾Ä¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£