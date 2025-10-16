きょう16日は、西〜東日本の広い範囲で大気の状態が不安定。日本海側を中心に激しい雷雨が予想されるほか、今は雨雲がまばらな関東も、午後は本降りの雨となりそうです。

■日本海側中心に道路が冠水するような激しい雷雨

きょう16日は、低気圧や前線が日本付近を通過する影響で、西〜東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になっています。すでに九州北部から東北にかけての所々で雨が降っていて、日本海には活発な積乱雲群もみられます。

この後、雨の範囲はさらに広がる見込みで、日本海側を中心に雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。また午後は、今は降っていない所も多い関東などでも本降りの雨となり、千葉県や神奈川県では雷を伴ってザッと雨の強まる時間もありそうです。お出かけの際は大きめの傘があると良さそうです。

17日朝までの24時間に予想される雨の量は、多い所で、石川県で120ミリ、富山県・新潟県・宮城県で100ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意が必要です。

夜には雨の範囲は狭まり、やむ所も多くなりますが、関東などではあす17日未明にかけて雨の残る所があるでしょう。