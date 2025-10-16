Âè138²ó¹½£¸ò°×²ñ³«Ëë¡¡²áµîºÇÂ¿¤Î3Ëü2Àé¼Ò°Ê¾å¤¬½ÐÅ¸
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£10·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤Ç15Æü¡¢Âè138²óÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¹½£¸ò°×²ñ¡Ë¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£11·î4Æü¤Þ¤Ç3´ü¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Ö¡¼¥¹¿ô7Ëü4600¡¢½ÐÅ¸´ë¶È3Ëü2Àé¼ÒÄ¶¤È¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤¿¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ï218¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢24Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Âç¼êÄ´Ã£´ë¶È¤ÎÍè¾ì¤Ï400¼Ò°Ê¾å¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡¹ñ²Èµé¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ä¡ÖÀìÀºÆÃ¿·¡ÊÀìÌç²½¡¢ÀºÌ©²½¡¢ÆÃ¿§²½¡¢»Â¿·²½¡Ë¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¾®µð¿Í´ë¶È¡ÊµÞÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ½Â¤Ê¬Ìî¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó´ë¶È¡×¤Ê¤É¤Î½ÐÅ¸¤Ï1Ëü¼ÒÄ¶¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡£»öÁ°Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·À½ÉÊ¤Ï100ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÎÅªºâ»º¸¢¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤Ï110ËüÅÀ¶á¤¯¡¢½é¸ø³«À½ÉÊ¤Ï80ËüÅÀ¶á¤¯¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È°åÎÅÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¼ê½Ñ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É47¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£Á°²ó¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë46¼Ò¤¬¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¡Ê¿ÈÂÎÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀìÌç¥Ð¥¤¥ä¡¼¿ô¤È¼çÍ×Ä´Ã£´ë¶È¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°²ó¤ò¾å²ó¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤¿³¤³°¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÏÁ°²óÈæ10¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¶¦Æ±·úÀß¹ñ¤«¤é¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÏÂç¤¤¯Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¹½£¸ò°×²ñ¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¦Ãæ¹ñÂÐ³°ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼ëÒé¡Ê¤·¤å¡¦¤¨¤¤¡Ë¼çÇ¤¤Ï¡¢Ê£»¨¤µ¤È¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹³°Éô´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¹½£¸ò°×²ñ¤Ï¼«¤é¤¬»ý¤Ä³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ÎËÇ°×¤ò°ìÁØ°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£