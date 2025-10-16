〈体重60→43キロに激減、見た目が変わりすぎて「え、病気？」と心配されたことも…中学時代は非モテだった「オタク女子」→大人になって「万バズ」するほど『可愛くなれた理由』〉から続く

「もらえる意見もファンの方のものとは違うから『そういう感じで見てるんだ』と驚くことはありますよね。『整形してるよね』『別人でしょ』みたいな……」

姉の勧めで、専門学校生からアイドルに転身したアイドルグループ「ココロシンドローム」の黄色担当・雨宮ひいとさん。SNSでは、垢抜けない中学時代→カワイイ姿になった比較写真が大きく拡散した。ただし、ポジティブな意見がある一方で、イジワルな誹謗中傷にさらされたことも……。初めて直面するトラブルを、どう乗り越えたのか？ インタビュー後編をお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



アイドルグループ「ココロシンドローム」の雨宮ひいとさん ©三宅史郎／文藝春秋

◆◆◆

あまりの激変に「何があったの……？」と聞かれたことも

──久しぶりに昔の友人に会うと、学生時代との見た目の変化に驚かれることはありますか？

雨宮ひいとさん（以下、雨宮） 地元を歩いていて、同級生に会った時、こっちから声をかけたんです。でも全然気づいてくれなくて。「へ？」みたいに間があって、こっちが名前を言ったらようやく気づいてくれました。その子には「何があったの……？」って聞かれました（笑）。以前は黒髪でノーメイクだったので。

──今は金髪ですもんね。

雨宮 そうですね。アイドルになってから髪を染めはじめました。私、あんまり周りの友達にアイドルやっていることは言ってなくて。知ってる子は知ってる感じですけど、応援してくれる子が多いです。

──今はアイドルとしてどれくらい活動しているんですか？

雨宮 月によって違いますけど、月20日間くらいはアイドルとして活動しています。ステージでライブしたり、ライブがない日は基本的にメンバーと飲めるコンセプトのカフェで働いたり。コンカフェではお客さんとおしゃべりしたり、一緒にお酒を飲んだりしています。お酒を出すので、30代くらいのお客さんが多いですね。

──ファンは、男性と女性はどちらが多いんですか？

雨宮 女の子が多めですかね。私がアイドルを始めたころは、まだ中性的な子が少なかったみたいなんです。私も最初は女の子っぽい感じからスタートしたんですけど、中性的な見た目になってからは女の子のファンが増えました。

──高校時代からビジュアルが変わって、ご本人として一番良かったことはなんですか？

雨宮 自分自身に興味を持てたことですかね。自分のことが好きになれた。以前は、自分のことは「別にどうでもいいや」みたいな感じだったんです。髪型もこだわりなかったし、メイクとかもどうでもいいや、って。でも、見た目が変わってからは、自分のためにお金を使えるようになりました。

──自己肯定感が低めだったのでしょうか？

雨宮 前はそうだと思います。特に専門学校に通ってた時は「このまま続ければ資格が取れる」って言われてたんですけど、本当にできるのかすごく不安だったんです。それに比べたら、今は全然楽しいし、やりがいしかないです。

──でもアイドルの方が先が見えないのでは？

雨宮 今を楽しんでるんで。それが一番いいかなって。だから全然、不安はないです。

自己肯定感も今は高いと思います。アイドルになって、SNSとかでいろんな人に見てもらえたり、コメントもらえたりすると気持ちが上がりますよね。

一度、自分みたいになるために頑張っているってコメントをもらったことがあって。「私なんかでも目指してもらえるんだ」ってびっくりしました。

誹謗中傷を受けることもあるけれど…

──素敵です！ 逆に、以前Xで変身前とのビフォーアフターがバズったとき、いろいろな反応があったのでは？

雨宮 めっちゃくちゃ反応ありましたね。Xって、ファンの人じゃない人からもコメントが来るじゃないですか。もらえる意見もファンの方のものとは違うから「そういう感じで見てるんだ」と驚くことはありますよね。「整形してるよね」「別人の写真でしょ」みたいな……。

──変身系のインフルエンサーの方は、かなり誹謗中傷を受けるそうですね。

雨宮 でも、私はそのコメントを読んで、逆に「私ってそんなに変わったんだ！」と思って。なんか笑っちゃいました。私、結構ポジティブなんですよ。誹謗中傷とかで病まないタイプです。

──どうして病まずにいられるんですか？

雨宮 相手の顔も知らないし。それに、絶対直接は言ってこない人たちだと思ってるんで。TikTokはコメント数も大事なので「コメント数が稼げるし、まあいっか。言わせておこう！」って（笑）。

将来の夢は「もっと大きいライブハウスで」

──これからアイドルとしての夢はありますか？

雨宮 これからだんだん大きいステージには立ちたいなって思っています。もっと大きいライブハウスでできるよう、もっと頑張らないとなって思います。

──アイドルになる前の自分に言いたいことはありますか？

雨宮 あんまり人生思いつめない方がいいよ、とは言いたいです。同じくらいの歳の子は、大学生だったり、就活していたり、目に見えて成果がわかる。「自分って大丈夫かな？」って、マイナス思考になったりもしていたんですけど。でも、そんなこと考えなくていいよって言いたいですね。

この先も自分の人生なんで、楽しくいたいですね。「生きるのが楽しい」ってずっと思っていたいです。

──ファンに伝えたいことはありますか。

雨宮 たくさんいるアイドルの中から見つけてくれてありがとう、と言いたいです。推される側に立つ……というか、誰かに好きになってもらえるのが初めてなんで。好きになってもらえて、本当ありがたいです。

（市岡 ひかり）