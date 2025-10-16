ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂç´¶¼Õ¡ª¡ÈÎÏºî¡É¥Ç¥Ë¥à°áÁõSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¥é¥¥é¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
10·î15Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÊÌSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
10·î11Æü¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤ÎÃæ¹ñ¡¦¹º½£¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿ÉÍºê¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°áÁõ¥Á¡¼¥àÎÏºî¤ÎBD partyÉ÷¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ç¥Ë¥àstyle¡×¤È¡¢¤³¤Î°áÁõ¤Ïº£Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ÖÍÑ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°áÁõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤ÎÁõ¾þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¤â¥Ç¥Ë¥à¥Ò¡¼¥ë¤âÁ´Éô¤Á¤ã¤ó¤ÈLIVE»ÅÍÍ¤Ë°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ªÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö#A¥¹¥¿¥Ã¥Õ #ÂçÂçÂç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê»Å»ö¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬A¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ¶»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤Û¤ó¤Èthe ayu!! ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼28Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÉÍºê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(¥í¥´) ¡ÁI am ayu¡Á¡Ù¤Î¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½ÐÁ´¤Æ¤ò¿·¤·¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ÆºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï10·î18Æü¤ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤Ç¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê