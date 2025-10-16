「クセ、パターンを近本は知っていた」なぜ6回に近本はDeNAバッテリーから三盗を成功できたか　ビッグプレーを球界OBが解説「タイミング的に計算があった」

近本の勇気ある三盗が勝利をたぐり寄せた（C）産経新聞社

「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」のファイナルステージ（S）第1戦が10月15日に甲子園で行われ、リーグ王者の阪神が2位のDeNAに2−0の完封勝利。

【CSファイナル解説】阪神が接戦もCS初勝利『打てなくても勝ち切る真の強さ』DeNAは6番山本の打順の変更が必要？日本ハムがレイエスの同点打もサヨナラ負け！玉井の悔やまれる一球を解説…【プロ野球】

アドバンテージの1勝とあわせて、2勝0敗とした。粘り強く投げた投手陣に加え、6回にはビッグプレーも飛び出した。



0−0で迎えた6回、先頭打者の近本光司が先発左腕の東克樹のシュートを捉え、内野安打で出塁。その後、中野拓夢もしっかり初球に送りバントを決め、一死二塁の形を作る。

打席には3番・森下翔太、勝負強い右の長距離砲との勝負に東が集中する中、初球だった。

二走の近本が鮮やかにスタートを切り、三塁を陥れる。試合が緊迫する中で飛び出したビッグプレー。その後、森下に二遊間を抜ける適時打が飛び出し、先制のホームを踏んだ。さらに二死一、三塁から途中出場の小野寺暖にも右翼線へ適時打が飛び出し、貴重な2点を奪った。

勝利をもぎ取る大きなプレーとなった近本の三盗シーンには球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は10月15日に自身のYouTubeチャンネルに「【CSファイナル解説】阪神が接戦もCS初勝利『打てなくても勝ち切る真の強さ』DeNAは6番山本の打順の変更が必要？日本ハムがレイエスの同点打もサヨナラ負け！玉井の悔やまれる一球を解説…【プロ野球】」と題した動画を更新。セ・パのCSファイナルSの戦いの内容に独自の考察を加えている。