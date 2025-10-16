「ホント40歳には見えない」綾瀬はるか、美太もも際立つヘルシーショット公開「少女のように可愛らしい笑顔」
俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するスタッフアカウントは10月15日、Instagramを更新。綾瀬さんの2026年カレンダーの写真を公開し、ファンの注目を集めています。
3枚目は、鮮やかな赤のワントーンでまとめつつも、上品で優しい印象に仕上がっており、どれも綾瀬さんの魅力あふれるコーディネートです。
コメントでは、「はるか様、可愛すぎます！！」「少女のように可愛らしい笑顔」「何度も言うけどホント40歳には見えないです！」「とってもチャーミングです」「はるかちゃんの笑顔は、周りの人を和ませる笑顔だと思います」と、称賛の声が多数上がりました。
2026年カレンダー発売決定同アカウントは「【綾瀬はるか 2026カレンダー】を発売いたします」とつづり、3枚の写真を掲載しています。全て綾瀬さんのソロショットで、1枚目はさわやかなブルーのショートパンツから引き締まった太ももがあらわに。2枚目は、淡いイエローのニットにデニムを合わせ、リラックス感のある大人の抜け感を演出しています。
是枝監督作品に出演決定綾瀬さんは、映画監督の是枝裕和さんが原案・監督・脚本・編集を務める映画『箱の中の羊』への出演が決定しています。2026年に公開予定で、お笑いコンビ・千鳥の大悟さんと夫婦を演じるそうです。今から公開が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)