「W杯優勝も十分視野に入る」森保Jが歴史的ブラジル撃破→中国メディアが激賞＆感動！「アジア各国が日本を参考にすべき」
王国初撃破の反響は相当大きい。
10月14日に開催された国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表はブラジル代表と東京スタジアムで対戦。前半に２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、それまで11敗２分（５得点35失点）と大の苦手にしていた天敵を３−２で打ち破った。
大金星として世界中で結果が報じられるなか、中国メディア『捜狐』は「日本がブラジルに３−２で歴史的逆転勝利！アジアサッカー史に新たな１ページを刻む！」と題した記事を掲載。熱量たっぷりに「今世紀初のアジア勢によるブラジル撃破。この勝利はアジアサッカー界を沸かせただけでなく、日本サッカーの飛躍的な進歩を世界に示した」と伝えている。
「サッカー王国ブラジルを前に、日本は前半に２点を先制され、アジア勢の未勝利が継続されるかに見えた。しかし後半、驚異的な粘り強さを発揮し、３連続ゴールでスーパー逆転劇を演じ、世界中のサッカーファンを唖然とさせた。
現在のブラジルはかつてのブラジルではなく、現在の日本もかつての日本ではない。まさに盛衰の移り変わりである。近年サンバサッカーの実力は低下しているとはいえ、痩せたラクダは馬よりも大きい。多くの人の目には、アジアのチーム相手なら楽勝に見える。日本でさえ太刀打ちできないはずだった」
同メディアはその上で「我々は認めなければならない--日本は確かに実力がある。デンマークやギリシャがEUROを制したように、彼らはワールドカップを勝ち取る術を既に備えている。経験、メンタル、気質においてまだ差があるだけだ」と力説。森保ジャパンの成長を激賞した。
「日本は間違いなくワールドクラスであり、来年のワールドカップでは着実に４強入りを果たすだろう。ブラジル戦での経験も積んでおり、決勝でブラジルと再び顔を合わせれば、優勝も十分視野に入る。この歴史的な勝利は日本だけでなく、アジアサッカー全体のものだ。長期計画、育成システム、技術を貫くことで、世界の強豪と対等に戦える事実を証明した。日本サッカーの台頭は、アジア各国が参考にすべき道筋である」
森保ジャパンは北中米ワールドカップでさらなる衝撃を与えられるか。それはアジア全体のモチベーションアップに繋がる。
