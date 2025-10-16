SMARTの中で「最もネームバリューが高いと思う大学」ランキング！ 2位「明治大学」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、SMART（上智・明治・青山学院・立教・東京理科大学）に関するアンケートを実施しました。
その中から、「SMARTの中で最もネームバリューが高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「芸能人の出身校であることが多く目にする機会も多いから」（30代女性／埼玉県）、「文化的な面でもスポーツなども面でも，立派な著名人が多いから」（50代女性／愛知県）、「長い歴史と伝統があり、全国的な知名度が高い大学だと思います。卒業生も各業界で活躍しており、社会的な評価や信頼も厚い点が魅力です。また、スポーツや文化活動でも話題になることが多く、幅広い世代から親しまれている大学だと感じます」（20代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「駅伝での活躍やメディア露出が多いイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「卒業生の活躍が目立ち、芸能やスポーツ、アナウンサーや経営者などの卒業生が多く、新聞やメディアでよく聞く大学でブランド力があると思うからです」（60代女性／愛知県）、「文武両道で知名度も高いからです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：明治大学／85票「明大」の愛称で親しまれる明治大学は、都心に複数のキャンパスを構え、多くの著名人を輩出している伝統ある総合大学です。バンカラなイメージと高いブランド力が融合し、長年にわたり全国的な知名度と高い評価を維持しています。特に政治・経済・文学など幅広い分野での存在感があり、企業や社会における卒業生の活躍が、ネームバリューの高さにつながっていると考えられます。
1位：青山学院大学／135票青山学院大学は、東京都渋谷区に本部を置く、おしゃれで洗練されたイメージを持つ大学として知られています。特に文学部や経済学部などが有名で、「青学」という略称も広く浸透。ブランドイメージが確立されています。箱根駅伝での活躍やメディアへの露出が多い卒業生の存在も、そのネームバリューの高さに貢献していると見られます。
