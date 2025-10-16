「国民全体が激怒」「人口５万人の小国に衝撃の敗北」“136位”に不覚の W杯準優勝経験国に激震！元Jリーガーの“英雄監督”を電撃解任「どうしてこんなことが起こったのか」
10月15日、チェコサッカー協会は、同国代表のイワン・ハシェック監督の解任を発表した。
チェコ代表は、北中米ワールドカップの欧州予選グループLでクロアチアに次ぐ２位につけているものの、９日に行われたホームでのクロアチア戦でスコアレスドローに終わると、続くアウェーでのフェロー諸島戦に１−２でまさかの敗戦。FIFAランキング136位で、わずか人口５万5000人の小国に敗れ、１位での本大会出場は厳しい状況となったのが決定打となったようだ。
チェコのメディア『iSport』は「歴史的な敗北によって全会一致で決定した」と報じた。
また、韓国メディア『Xports News』は「国民全体が激怒！人口５万人の衝撃的な敗北。どうしてこんなことが起こったのか。ワールドカップ準優勝経験国のチェコが監督を解任した」と伝えた。
「1962年、旧チェコスロバキア時代にチリで開催されたワールドカップで準優勝を果たした東欧の強豪国チェコが衝撃的な状況に陥っている。これは、人口わずか５万人の小国フェロー諸島に受けた壊滅的な打撃によるものだ」
かつてサンフレッチェ広島やジェフユナイテッド市原（当時の名称）でプレーし、ヴィッセル神戸を率いた経験もあるハシェック氏は同国の英雄だ。
だが、道半ばにして、その職を追われる形となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
