「食いしん坊チーム女子」工藤静香、愛犬3匹の食事風景を公開「ペットのご飯を手作りするなんて、偉すぎます」
歌手の工藤静香さんは10月15日、自身のInstagramを更新。愛犬に手作りご飯をあげる様子を公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】工藤静香のかわいい愛犬たちの食事風景
また工藤さんは、犬の食事について「お芋、にんじん、鶏の胸肉、ブロッコリー、米 お粥のように炊いてドッグフードに混ぜたりしています」とコメントしており、愛情をかけて世話している様子が伝わってきます。
コメント欄では、「みんな可愛い」「ご飯お利口さんに待ってる姿が堪らないです」「愛情いっぱいのご飯をママに作ってもらって幸せね」「ペットのご飯を手作りするなんて、偉すぎます」との声が寄せられました。
また、手作りご飯では栄養バランスを整えるのが難しく、犬が必要な栄養をしっかり摂取できるよう、食材の選定や調理方法に工夫が求められます。これらを意識して正しい知識と工夫をもって手作りご飯を提供することが、愛犬の健康維持につながります。
(文:勝野 里砂)
愛情たっぷり手作りご飯工藤さんは「お仕事に行く前に、バタバタと用意をしていたら 笑 いろいろな匂いの中に、自分たちの夕食があると気が付いた 食いしん坊チーム女子 笑」とつづり、4本の動画と1枚の写真を掲載しました。動画では、犬たちに工藤さんが「おやつにする？」と優しく語りかける様子などが収められています。
犬に手作りご飯を与える際は犬に手作りご飯を与える際の注意点として、まず犬と人間では必要な栄養素や食べられる食材が異なるため、人間向けの食材でも犬にとって有害なものがある点に注意する必要があります。特にタマネギやチョコレートは与えてはいけません。
