ファミマ「スマイルおむすびプロジェクト」で部活動支援/大谷翔平選手パッケージ商品の売上を活用し、全国17校におむすびを差し入れ

ファミリーマートは10月12日、東京三育小学校(東京都練馬区)のサッカー部へサプライズでおむすびを贈呈する式典を開催した。

ファミリーマートでは、2025年7月発売の大谷翔平選手パッケージ商品「大きなおむすび僕の梅おかか」の売上の一部を活用し、全国の部活動に励む生徒たちを応援する社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」を展開している。

ファミリーマート「大きなおむすび 僕の梅おかか」

この度、同プロジェクトの一環として、部活動に励む子どもたちにおむすびを差し入れし、応援するキャンペーンを行う。7月1日から21日までの応募期間に全国から多数の応募があり、その中から17校を決定した。

東京三育小学校サッカー部は、学校と子どもたちの思いから発足したという部活動誕生の経緯などが評価され、選出された。

当日は、東京第2リージョンの中川昌彦部長から、「スマイルおむすびプロジェクト」の記念パネルが贈呈され、部員の3〜6年生、36人にファミリーマートのおむすびを手渡した。大谷翔平選手からのメッセージも代読された。

ファミリーマート おむすび贈呈式 集合写真

また同日、当選校のひとつである岩手県陸前高田市立高田東中学校野球部にも、おむすびの差し入れを行った。このほか15校の寄贈式は、10月〜11月に順次実施を予定している。

ファミリーマート 大谷翔平選手の出身地、岩手県内の中学校野球部にも差し入れを実施