¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê38¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ö²¦¡Ø¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥±¥¢¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¡£º£Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè2»Ò½Ð»º¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª½Ð»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆÁ´³«¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢MC¤«¤é¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï´¶ÁÛ¤â¡£¡Öº£²ó¡¢»º¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°Ìë¤Ï¡Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¿²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬Ìëµã¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£¤¢¤·¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤È¿²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥í¥Þ¥Ó¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¡Ù¤ÈÈ¾Ê¬µã¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¸µµ¤¤Ê¾Úµò¤À¡Ù¤È»×¤¨¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬°Â¤é¤°¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¡£´¶¾ð¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¢¥í¥Þ¥Ó¡¼¥º¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤â¤·³§¤µ¤ó¤â¥´¥¥²¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Àö¤¿¤¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²È»ö¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢2002Ç¯¡ØÂè27²ó ¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2003Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¥°¥é¥ó¥Ñ¡Ù¤Ç½÷Í¥¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤Ç¡ØÂè27²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯10·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤·¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥È¥ê¥»¥Ä¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸å7¡§30¡Ë¤ÇMC¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï11·î¤ËÈ¯Çä¡£ÀÐ¸¶¤Ï¿·À½ÉÊ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
