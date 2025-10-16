第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。

暑さ対策で、今年は昨年より約１時間早まる午前８時半スタートとなり、４２チームによる激戦が予想される。（北條豊）

小指徹監督「去年よりはるかに良い」

昨年の予選会はわずか１秒差の１１位で涙をのんだ東京農業大。陸上部のホームページでは「この１秒を忘れるな！」の文字とともに、結果を示したボードの写真が掲載されている。

２０２３年の予選会で１年生で日本人トップの成績を残し、昨年の日本選手権で１万メートル３位となった前田和摩選手（３年）がエース。その後は故障もあったが、復帰した今年５月の全日本大学駅伝関東地区予選で、チーム唯一の２８分台となる２８分３０秒で走り、エースの貫禄を見せた。

小指徹監督は「春先に比べてチームの調子が上がっており、思っていたような１４人をエントリーできた。状態は去年よりはるかに良い」と手応えを口にする。

陸上部の新しい学生寮が練習拠点となる世田谷キャンパス近くに完成。健康管理面で改善し、選手同士のコミュニケーションが増えたという。菅原昇真主将（４年）は「『去年の予選会を思い出せ』と激励し合ってきた。学年関係なく、話し合えるチーム」と強調した。