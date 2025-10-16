【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエル軍は１５日、イスラム主義組織ハマスがパレスチナ自治区ガザで拘束していた人質のうち、新たに２人の遺体が引き渡されたと発表した。

ハマスは１５日の声明で、人質の生存者２０人に加え、現時点で収容可能な遺体を返還したと主張した。２８人とされる死亡した人質のうち返還された遺体は一部にとどまり、イスラエルは反発する可能性がある。

イスラエル軍によると、２人の遺体はガザで赤十字に引き渡された後、イスラエル国内に移された。ハマスは声明で、４８人の人質のうち生存者と収容可能な遺体を引き渡し、「約束を果たした」と述べた。残る遺体の収容は「さらなる努力と特別な機器が必要」と説明した。ハマスは、がれきに埋もれた遺体の収容が困難だとしており、重機などの提供を求めている模様だ。

イスラエルとハマスが合意したガザ和平計画の「第１段階」では、遺体も含めて人質を全員引き渡すことになっている。イスラエルは１５日現在、ハマスの声明に反応を示していないが、遺体返還の遅れが合意違反だと指摘してきた。ハマスは１３日に４人の遺体をイスラエル側に引き渡した。一方、１４日に返還された４遺体を司法解剖した結果、１遺体は人質ではなかったことが判明し、イスラエルは反発を強めている。

米ニュースサイト・アクシオスは１５日、遺体の返還を巡り、ハマスの努力が不十分だとして、この状況が続けば和平計画の次の段階に進めない、とイスラエルが米側に伝えたと報じた。

一方、米政府高官２人は１５日、ハマスが合意に反して人質の遺体返還を遅らせているとの見方を否定した。「現時点では合意に違反しているとは思っていない。（仲介者を通じ）合意を尊重する意向だと聞いている」と述べた。がれきや不発弾で作業が困難だと指摘し、位置特定につながる機密情報をハマスに提供して遺体回収を支援していると説明した。ガザで遺体発見に協力した市民には報奨金を支払う計画も明らかにした。

ガザ治安維持にあたる国際部隊編成…米高官

【ワシントン＝池田慶太】米政府高官２人は１５日、記者団に、パレスチナ自治区ガザの治安維持にあたる「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」について、「編成が始まっている」と明かした。エジプト、カタール、インドネシア、アゼルバイジャンなどの軍部隊参加が調整されているという。

ＩＳＦの編成は米国が提案した和平計画の２０項目のうちの一つで、米高官は「多くの国が名乗りを上げている」と述べた。トルコからは、遺体回収のため、地震災害時に捜索・救助活動を担う専門部隊の派遣申し出があったと説明した。

米国は、ＩＳＦ支援などの任務に当たるため、米軍要員をイスラエルに派遣する。米ＦＯＸニュースによると、約２００人が１４日までに現地入りした。援助物資のガザ搬入の調整、監督にも携わるとみられる。