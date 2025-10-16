【WWE】RAW（10月13日／オーストラリア・パース）

【映像】波紋を呼んだ日本人女子タッグの行動「実際の様子」

日本人女子タッグの“逆ギレ報復”が大暴走。敗戦直後にもかかわらず、竹刀でボコボコに殴打し、テーブル上でDDTを炸裂。あっという間に地元凱旋の人気女子レスラーをテーブルKO葬で沈める大暴れ。会場全体から大ブーイングが沸き起こった。

リア・リプリーとカイリ・セインのシングルマッチが「クラウン・ジュエル」でのイヨ・スカイ＆リア対カブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ）の因縁を引きずる形で急遽決定。試合はリアが「リップタイド」で勝利を収めたものの、カブキ・ウォリアーズの報復による“テーブル葬”で勝者がKOされるというバッドエンドに会場ブーイングとなった。

試合後、リアの勝利を喜ぶセコンドのイヨを、アスカが背後から襲撃する形で乱闘が勃発。地元オーストラリアでの勝利に水を差す暴挙に怒ったリアがアスカをアナウンステーブルに叩きつけ、その上で再び「リップタイド」を敢行。しかし背後から手負いのカイリが竹刀を持ち出し、リアをフルスイングで殴打。攻守が逆転し、苦悶するリアをアスカがDDT。テーブルKO葬を炸裂させた。

WWEといえば、“勝手にセルフ崩壊するアナウンステーブル”が名物だが、海外ツアー用のテーブルはいつもと勝手が違い、頑丈仕様。ファンもその事実を知ると「壊れない」「壊れませんでした」「痛いやつだ」「今日は硬かった…」「オーストラリアのテーブル硬すぎるだろ」と騒然となった。

モロに脳天を激硬テーブルへ打ち付けられたリアは大の字に。凱旋大会での勝利にもかかわらず、地元でKOされるという踏んだり蹴ったりの展開に「現地バッドエンドでいいのか？」と疑問の声も上がったが、カブキ・ウォリアーズの舌出し嘲笑ポーズに会場のファンからはこの日一番の大ブーイングのシャワー。

一方で、暴走ヒールの王道を行くカブキ・ウォリアーズには「アスカいい仕事しているな」「カブキ総スカン」「あのDDTは痛そう」「もはやどちらが勝者か分からない…」と、その清々しいほどの極悪ぶりを称賛する声も多い。あるファンは「外国人から見た日本人の悪いところを凝縮しているのがカブキ」とその暗躍ぶりに大絶賛。日本人同士の内輪揉めが発端だったとはいえ、本格ヒールとして“カブキ・ウォリアーズ”が存在感を確立し始めている。（ABEMA／WWE『RAW』）

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved.

