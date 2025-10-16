ILLIT、「THE FIRST TAKE」に再登場！『Almond Chocolate』で“ピュアで甘い歌声”を披露

ILLIT（アイリット）が「THE FIRST TAKE」に再び登場し、『Magnetic』に続き『Almond Chocolate』でも美しい歌声で魅了した。

【写真】ILLIT、麗しい“韓服姿”で魅了！

10月15日22時、ILLITがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第600回に出演し、今年の上半期に旋風を巻き起こした初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』を披露した。

ILLITは先立って第596回に登場し、デビュー曲『Magnetic』のシティポップアレンジを披露。動画のコメント欄やSNSでは「メンバー一人ひとりの歌声が魅力的」「洗練されたアレンジで何度も聴いてしまう」などの好評が相次ぎ、反響を呼んだ。今回『Almond Chocolate』で再び「THE FIRST TAKE」に登場することが予告されると、多くの期待の声が寄せられていた。

『Almond Chocolate』は、今年2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲。映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌に起用され、SEKAI NO OWARIのNakajinと、BTSのヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んだことで注目を集めた。本楽曲は、推しをアーモンドチョコレートに例え、熱い想いや恋心を表現した“推し活ソング”だ。

「THE FIRST TAKE」では、ノンビートのアコースティックアレンジで新たに生まれ変わった。アコースティックギターやピアノを主体とした美しいメロディーにのせ、洗練された雰囲気の中でILLITの澄んだ甘い歌声を披露。特に原曲でも話題を集めたWONHEEの3段高音や、メインとサブが重なり合うボーカルパートでは、ILLITの高い歌唱力を改めて印象づけた。

甘い恋心を描いた『Almond Chocolate』を、よりピュアで甘く感じられる特別なアレンジとして楽しんでほしい。

『Almond Chocolate』は、K-POPアーティストによる日本オリジナル曲としては異例のヒットを記録し、デビュー曲『Magnetic』と並ぶILLITの代表曲となりつつある。キラキラとしたJ-POP調のメロディーと、甘い恋心を率直に綴った歌詞がリスナーの心を掴み、Z世代から共感を集めた。

10代を中心に人気を集めるインフルエンサーらを起点にTikTokでダンスチャレンジがバイラル化し、TikTok音楽チャートでは『Almond Chocolate（Sped Up）』が5週連続でTOP10入りを果たすなど、今もなお安定した人気を続けている。

日本の主要チャートでもロングヒットを記録中。4月9日に発表された「オリコン週間ストリーミングランキング」（2025年4月14日付）では、海外女性グループによる今年配信開始の楽曲として最高順位・最高再生数となる10位にランクイン。Apple Music「週間ソング・ランキング」では6位（集計期間：3月31日〜4月6日）に上がり、K-POPガールグループの日本オリジナル曲として歴代2番目の順位を記録した（ユニバーサル ミュージック調べ）。

さらに、Billboard JAPANが発表した上半期チャートでは、デビュー曲『Magnetic』と日本オリジナル曲『Almond Chocolate』がそれぞれ総合チャート「Hot 100」に58位と80位でランクインし、同チャートに2曲を同時ランクインさせた唯一のK-POPアーティストとなった。

リリースから半年が経った今もその勢いは衰えず、日本レコード協会のストリーミング認定では、7月時点で累計再生数5000万回を突破し「ゴールド」認定を獲得。今年リリースされた海外アーティストの楽曲としては最速での「ゴールド」認定達成という快挙を記録した（ユニバーサル ミュージック調べ）。

日本の音楽シーンで根強い人気を誇る『Almond Chocolate』の新たな魅力を、「THE FIRST TAKE」でぜひ堪能してほしい。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。