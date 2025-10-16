友人が海外でSIMの“入れ替え無し”でスマホを使っていてビックリ！なぜそんなことが可能なの？月5000円以内で海外でもそのまま使える格安SIMを紹介

海外でもSIMの入れ替え無しで利用できるスマホとは

海外でもSIMの入れ替えなしで利用できるスマホの特徴を確認していきましょう。



eSIM対応のスマホ

eSIMとは、スマホ本体に内蔵された「デジタルSIM」のことです。物理SIMを差し替えなくても、事前にプロファイルをダウンロードするだけで、現地に着いてすぐにスマホを使えます。

アメリカや韓国、ヨーロッパなど多くの国に対応しており、旅行前に日本で設定しておける点も安心です。

株式会社グッド・ラックの「海外旅行中の通信手段に関するアンケート調査」では、Wi-Fi端末を持たずに海外旅行をしている人が過半数を占め、海外WiFiレンタルをした人よりも多かったとのことです。



海外ローミング対応のスマホ

キャリアの海外ローミングサービスを利用すると、SIMを入れ替えずに現地の通信回線に接続できます。海外データローミングとは、海外でも日本の通信会社を通じて現地の通信ネットワークに自動接続し、インターネットや通話が利用できる仕組みのことです。

たまにしか海外に行かない方や、到着後すぐにネットを使いたい方に適しています。ただし、使い次第で利用料金が高くなるケースもあるため、プランの事前確認が大切です。



格安SIMだと月5000円以内で海外でもそのまま使える

表1は、海外でもそのまま使える月額5000円以内の格安SIMです。

表1

キャリア 月額料金（税込） 内容 eSIM対応 ahamo 2970円 30GBまで無料 〇 楽天モバイル 1078円 2GBまで無料 〇 povo 0円～ 欲しい分だけ購入 〇

※参考資料より筆者作成

ahamoは、30GBまでの海外ローミングが利用可能なため、データ使用量が多くなる方におすすめです。楽天モバイルは、2GBまで無料なので、データ使用量が少ない方やホテルでは別途Wi-Fiルーターを使用する方に向いています。

povoは、必要な分だけトッピング購入できる自由度が魅力です。渡航先によって料金設定が異なるため、あらかじめ対象国の料金を確認しましょう。



海外でもそのまま使える格安SIMの選び方3選

海外でも日本で使用している格安SIMを入れ替え無しで使用したい場合は、以下3つの基準を満たしたものがおすすめです。格安SIMを選ぶポイントを押さえて、目的に合ったものを選びましょう。



1.行き先が海外ローミングに対応しているか

キャリアによってローミング対応国は違います。渡航先が対象エリアかどうか、公式サイトやチャット、電話などで必ず確認しましょう。



2.eSIMに対応しているか

eSIM対応の格安SIMであれば、物理SIMの抜き差しが不要です。設定だけで切り替えられるので、空港到着後からすぐに利用できます。



3.海外で利用するデータ量に合っているか

動画視聴やSNSを頻繁に使う場合は、ahamoのような大容量プランが安心です。逆に、地図やLINE程度の利用であれば、楽天モバイルやpovoで十分対応できます。



海外でもお得に格安SIMを使おう

格安SIMだと、海外でもSIMの入れ替え無しでスマホをお得に使えます。eSIM対応のスマホと海外ローミング対応の格安SIMを組み合わせると、月5000円以内でも十分に対応可能です。自分の使い方に合ったプランを選んで、手軽に海外を楽しみましょう。



出典

株式会社グッド・ラック 「海外旅行中の通信手段」に関するアンケート調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー