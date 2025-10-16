9月末時点でオリエンタルランドの株を“100株以上”持っていたら“1万円近い”「ディズニー1Dayパスポート」が追加でもう1枚もらえたって本当⁉ 65周年記念の「特別株主優待」を受けるには“35万円以上”必要だった？

オリエンタルランドは9月末まで65周年記念の「特別株主優待」を実施

株式会社オリエンタルランドは9月末まで65周年記念の「特別株主優待」を実施していました。2025年9月30日の基準日時点で同社株式を100株以上保有している株主を対象に、東京ディズニーランドか東京ディズニーシーで使える1デーパスポートが配布されます。

株式会社オリエンタルランドでは通常の株主優待でも1デーパスポートを配布していますが、「特別株主優待」としてさらに追加で1枚もらえます。特別株主優待の1デーパスポートは2025年12月に配布予定で、有効期限は2026年8月31日です。

ただし、入園制限中や特別営業時間には利用できません。また、2025年9月末の株主優待を受けるためには、2025年9月26日までに株式を購入しておく必要があります。2025年12月の1デーパスポート料金は「9400～1万900円」となっており、約1万円分得することになります。



9月末時点で「100株保有」には最低「35万4100円」必要

オリエンタルランドの株主優待を受けるためには、最低でも100株以上を保有していなければなりません。

9月末時点で株主として登録されるための購入期限となる9月26日時点の終値は「3541円」だったため、単純計算で100株購入するには「35万4100円」必要でした。

ただし、証券会社などへの購入時手数料も考慮すると、実際はもう少し余裕資金が必要となった可能性があります。なお、オリエンタルランドの年足をみると2016年の終値は「1321.2円」でした。もし10年前に「100株」買っていた場合、10年間で「22万1980円」値上がりしていた計算になります。



「100株」の保有で株主優待を受けられるテーマパークは他にも

株主優待を受けられるテーマパークやアミューズメントパークは、株式会社オリエンタルランド以外にも存在します。

例えば富士急行株式会社では、100株保有で富士急ハイランドをはじめ、幅広い施設で使える「電車・バス・観光施設共通優待券」、500株保有で遊園地フリーパスやスキー場1日券として利用できる「フリーパス引換券」を配布しています。

また、近畿グループホールディングス株式会社では100株以上保有で志摩マリンレジャーや志摩スペイン村といった近鉄沿線施設の「株主様ご優待券」冊子を交付中です。

このほかテーマパーク以外にも、公共交通企業の株主優待にレジャー向け優待があるケースが確認できました。投資を検討している方で、一括で投入できる貯蓄があるなら、株主優待を判断基準に含めるのはありかもしれません。



まとめ

オリエンタルランドの株を9月末時点で100株以上所有していると、65周年記念の「特別株主優待」が受けられました。

これにより、東京ディズニーランドか東京ディズニーシーで使える1デーパスポート1回分（約1万円）お得になったのです。投資を考えている方は、「株主優待」の内容や「株主特別優待」が行われているのかなど、投資前に調べてみるといいかもしれません。



