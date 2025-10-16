元ばんばんざい・流那、手作りオムライスに「飯テロ」「お腹が空いてきた」と反響
【モデルプレス＝2025/10/16】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が10月15日、自身のInstagramを更新。オムライスを作る様子を公開した。
【写真】流那「飯テロ」と話題のほかほかオムライス
流那は「夜中投稿〜今日のご飯」という言葉に「＃オムライス」とハッシュタグをつけ動画を投稿。まずはキャベツをザクザクと切り、じゃがいもやしめじなどとしんなり炒めたところでトマトピューレなどと煮込むスープを準備。その後玉ねぎやウィンナー、ごはんを炒め、器に盛ったところにとろりとした焼き加減のオムレツを載せて、オムライスを完成させた。また、娘との触れ合いを楽しむ様子も公開し「この時間が幸せ〜」と言葉を添えている。
この投稿に、ファンからは「飯テロ」「おいしそう」「食べてみたい」「素敵なママ」「お腹が空いてきた」「幸せ動画」などのコメントが寄せられている。
流那は、2024年8月に元ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
