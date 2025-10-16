竹内涼真「じゃあ、あんたが作ってみろよ」筑前煮公開「本当に作ったの？すごい」「美味しそう」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/10/16】俳優の竹内涼真が、10月14日に自身のInstagramを更新。自身と女優の夏帆がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）に因んだ料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】竹内涼真「味染みてて美味しそう」と話題の家庭的な料理
竹内は「じゃあ、おれが作ってみたよ。今夜もよろしく」とコメントを添え、第1話でも話題を呼んだ筑前煮を披露。白いお皿の中に彩りよく丁寧に盛り付けられている。
この投稿には「本当に作ったの？すごい」「味染みてて美味しそう」「最高です」「料理上手」などの反響が寄せられている。
2023年から「comicタント」で連載をスタートさせ、SNSで話題となった同名作品がドラマ化。“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった夏帆演じる山岸鮎美（やまぎし・あゆみ）と、亭主関白思考な竹内演じる海老原勝男（えびはら・かつお）は、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】竹内涼真「味染みてて美味しそう」と話題の家庭的な料理
◆竹内涼真、家庭的な料理披露
竹内は「じゃあ、おれが作ってみたよ。今夜もよろしく」とコメントを添え、第1話でも話題を呼んだ筑前煮を披露。白いお皿の中に彩りよく丁寧に盛り付けられている。
◆TBS系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
2023年から「comicタント」で連載をスタートさせ、SNSで話題となった同名作品がドラマ化。“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった夏帆演じる山岸鮎美（やまぎし・あゆみ）と、亭主関白思考な竹内演じる海老原勝男（えびはら・かつお）は、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】