夫の不倫を暴くため、妻が味方につけた“最強の助っ人”｜助産師と不倫した夫の末路♯30【ママリ】
課長に相談し、夫の不倫の証拠を集めていくことにした、まい。不倫相手はわかっているものの、証拠はどのように集めていくのでしょうか…。
©︎ponko008
©︎ponko008
課長に相談をした、まい。「任せなさい」と、力強く言ってくれました。まいの力になってくれそうな、強い意志を感じます。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、課長の助けを借り、夫の不倫の証拠を集めることに…。まずは、不倫相手について調べることにしたようです。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、夫の不倫相手にわが子を抱かれ、自分の体を見られたことを思い出し、怒りが増していくのを感じます。
©︎ponko008
©︎ponko008
夫の携帯から証拠を集められないかと考えた、課長…。用意周到な夫ですから、疑っていることがバレると、証拠集めが難しくなりそうですね。
©︎ponko008
夫の携帯をチェックできないとわかっても、動じない課長…。「仕事ができる」と断言する姿が、頼もしいですね。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
