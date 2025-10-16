マンションの投資物件は、東京23区を外すとリスク大…絶対におすすめしない「エリア」と「立地条件」とは

人口減少が進む日本にあって、東京だけは例外的に住宅需要が続く――。この構造的な強みを背景に、都心中古マンション投資は安定資産として多くの投資家を惹きつけています。

しかし、一歩間違えればリスクも大きく、せっかくの資産形成も“だいなし”になってしまいます。そこで、不動産投資における気を付けなければならないポイントや失敗を防ぐ不動産投資の手法を、自らも90戸の賃貸物件を所有する天田浩平氏の『東京〈中古〉マンション投資の教科書』よりお伝えします。

物件選びの9割は「立地」で決まる。これは、私が何度でも繰り返してお伝えしたい、不動産投資で成功するための絶対に譲れない条件です。そして、やはり「東京23区」が基本となります。なぜ東京なのか。その理由は、圧倒的な人口流入と、それに伴う底堅い賃貸需要があるからです。日本の他の都市が人口減少に悩む中、東京だけは若者を中心に人々が集まり続け、常に住宅が不足している状況です。

建設費の高騰と人手不足の影響もあり、新築マンションの供給戸数は減少傾向にあります。「需要>供給」というシンプルな構造が東京の不動産価値を根底から支えているのです。

もう一つ、具体的なルールとして覚えておいていただきたいのが、「最寄り駅から徒歩10分以内」という基準です。もちろん駅に近いほど有利ですが、10分圏内であれば、入居率に決定的な差は生まれません。

ただし、これも例外があり、渋谷、銀座、六本木等といった、都心の中でも特にブランド力と人気が高いエリアであれば、駅から徒歩12分、15分といった距離でも、需要が衰えることはほとんどありません。エリアの持つ「格」が、駅からの距離というハンデを凌駕するのです。

23区外でも需要が高い地域

加えて、東京23区以外で唯一、投資対象として検討する価値があるのが、「横浜駅」と「川崎駅」の周辺です。この2駅は、東京へのアクセスが抜群に良く、駅周辺の再開発も進んでいることから、大きな賃貸需要があります。また、限定的ではありますが、中央線沿線の「三鷹駅」や「吉祥寺駅」も、その人気の高さから安定した需要が見込めるエリアと言えるでしょう。

これら以外の地方都市の物件を、私は一切おすすめしません。東京に比べて利回りが高いからと言って、うかつに地方物件に手を出すのは非常に危険な賭けです。

不動産投資は、その土地が持つ未来へのポテンシャルに投資する行為です。その意味でも、日本の未来が凝縮された東京23区という立地を選ぶことが、大切な資産をもっとも安全かつ確実に増やすための、賢明な選択なのです。

